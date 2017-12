Apreciere cu jumătate de ban a leului

Cursul de referinţă pentru moneda naţională afişat, ieri, de BNR, a fost de 3,5238 lei/euro, ceea ce arată o apreciere a leului cu aproximativ jumătate de ban (0,16%) faţă de cursul afişat în ziua precedentă. La deschiderea pieţei, leul avea o cotaţie de 3,5210 unităţi/euro, minimul zilei s-a apropiat de 3,5100 lei/euro, iar maximul a fost de 3,5288 lei/euro. Leul a închis şedinţa la o cotaţie de 3,5220 lei/euro. BNR a afişat, miercuri, un nivel mediu al dobînzii la depozitele atrase pentru o zi, de 9,99% pe an, sub cel de 10,12% pe an din şedinţa anterioară, iar pentru depozitele atrase pe o săptămînă, dobînda a coborît la 10,49% pe an, de la 10,62% pe an, cît era în ziua anterioară.