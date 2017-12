Aprilie şi mai, între inundaţii şi secetă

Dacă spre finele lunii aprilie şi în luna mai nu vor exista precipitaţii, România va avea un an agricol mai greu, deşi zăpada căzută în această iarnă a contribuit la refacerea rezervei de umiditate din sol, a atras atenţia, ieri, în cadrul unui forum de specialitate, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Ion Sandu. “Fără acest strat de zăpadă căzut în iarnă, după părerea mea, producţia agricolă era compromisă total. Problema este ce facem atunci când ni se solicită să spunem dacă este secetă sau inundaţii. Încerc o argumentaţie logică. În ianuarie şi februarie am avut cantităţi mari de precipitaţii, mai mari decât normele. În martie stăm foarte rău, cu precipitaţii de sub 10 l/mp. Răspunsul meu la întrebarea dacă va fi secetă în România este că, dacă la sfârşitul luni aprilie şi în luna mai nu plouă, va fi un an mai greu decât în 2007. Dacă luna aprilie nu va semăna cu martie din punctul de vedere al precipitaţiilor, putem spune că vom avea un an agricol bun, nu foarte bun, pentru că deja se ştie că rapiţa este compromisă”, a explicat Sandu. Potrivit şefului ANM, în ceea ce priveşte prognoza pe următoarele trei luni, cantităţile de precipitaţii din România vor fi apropiate de normele climatologice, însă acest lucru nu exclude seceta. “Ce ne spun prognozele pe trei luni? Cantităţile de precipitaţii pe România vor fi apropiate de normele climatologice. În momentul de faţă, stratul de zăpadă a refăcut rezerva de umididate în sol şi nu stăm rău. Problema mea este seceta hidrologică şi aceasta nu va putea fi eliminată. Dunărea va creşte în perioada următoare până pe la 5.000 mc/s, dar tot sub norma multianuală a lunii martie. Situaţia este atât de grea încât este posibil să avem şi inundaţii şi secetă. Acea cantitate de precipitaţii de 60 l/mp care ar fi suficientă pentru rezerva de umiditate poate să cadă într-o zi. În ziua respectivă vom avea inundaţii şi în restul lunii secetă. Vor fi inundaţii? Când ANM va emite o avertizare de precipitaţii de peste 30 l/mp, în acele zile în zonele de munte şi de deal pot apărea inundaţii. Vom exprima un punct de vedere la finele lunii aprilie, pe această temă”, a mai menţionat Sandu.