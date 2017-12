Aproape 100 de suspecți puși sub control judiciar

Aproape o sută de persoane au fost puse sub control judiciar şi alte 21 au fost arestate la domiciliu, săptămâna trecută, în urma acțiunilor efectuate de polițiști la nivelul întregii țări. Reprezentanții Poliției Române spun că au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere judiciară faţă de 118 persoane. Poliţiştii au luat sub supraveghere 21 de persoane arestate la domiciliu şi 97 de persoane puse sub control judiciar. Pentru alte 27 de persoane au fost înlocuite măsurile preventive de supraveghere dispuse iniţial, cu alte măsuri. Astfel, măsura controlului judiciar a fost înlocuită în nouă cazuri cu arestarea preventivă, în alte cinci cazuri cu condamnarea cu executarea pedepsei, iar într-un caz, cu condamnarea cu suspendare. De asemenea, arestul la domiciliu a fost înlocuit pentru trei persoane cu arestarea preventivă, iar pentru alte două, cu controlul judicar. Alte patru persoane care erau arestate la domiciliu au primit pedepse de închisoare cu executare, iar pentru o alta măsura a încetat ca urmare a condamnării cu suspendare. Oficialii Poliției Române arată că supravegherea persoanelor arestate la domiciliu sau aflate sub control judiciar se face de către cei aproximativ 500 de poliţişti de la structurile de supraveghere judiciară. Ei verifică periodic modul în care persoanele aflate sub supraveghere judiciară îşi respectă obligaţiile, iar în cazul încălcării acestora, sesizează instanţa.

Conform noului Cod de Procedură Penală, care a intrat în vigoare la 1 februarie, măsurile preventive sunt reţinerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune, arestul la domiciliu şi arestarea preventivă.