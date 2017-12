Aproape 1.000 de amenzi într-o zi

08:53:22 / 16 Decembrie 2013

Transportul de persoane cu microbuze e o bataie de joc. In primul rand microbuzele alea sunt de marfa, modificate pentru a transporta oameni. Se dau spagi mari la RAR pentru inmatricularea unor asemenea carute. In schimb militienii de la circulatie opresc carutele astea o data pe an sa mai dea si ei o amenda ca in rest iau spaga lunar de la transportatori.