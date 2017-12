Aproape 2.000.000 de români au hepatită B şi C

Peste 600.000 de persoane sunt infectate cu virusul hepatic C în România, rata mortalității cauzate de afecțiunile hepatice fiind de trei ori mai mare comparativ cu media europeană, a declarat, vineri, conf. dr. Liana Gheorghe. Medicul a subliniat în cadrul workshop-ului media "Povara pacientului cu hepatita C - incertitudine, teamă, speranță", care s-a desfășurat la Centrul pentru Jurnalism Independent, că hepatita C este o boală vindecabilă și a îndemnat populația să se testeze, iar dacă rezultatul este pozitiv, să se adreseze medicului specialist. "Avem cea mai mare rată de prevalență și la virusul B, și la virsul C de infecții cronice - 3,2% pentru hepatita C, 4,4% pentru hepatita B. Cifre care ne încadrează în zona medie de prevalență, dar oricum mare pentru Europa, medie în lume, dar mare pentru Europa, unde cele mai multe țări au rată de prevalență mult mai mică. După calcule (...) avem 633.000 - 650.000 de oameni infectați cu virusul C în România și aproape 900.000 - 1.000.000 de pacienți infectați cu B. Aproape 2.000.000 de oameni. Ce este mai important este că cei mai mulți dintre acești subiecți nu sunt conștienți de boala lor, nu știu că o au", a spus conf. dr. Liana Gheorghe.

TESTE BANALE Ea a precizat că pentru depistare se fac "două teste banale - antigenul HBs, testul de screening, pentru hepatita B, și anticorpii pentru virusul C, două teste ieftine - 20 sau 15 lei".

HEPATITA ESTE VINDECABILĂ Liana Gheorghe a explicat că există tratamente moderne care vindecă hepatita C în proporție de 90-98%. "Pacienții cu hepatită C, dintre cei cunoscuți, diagnosticați deja, pe care îi cunoaștem, aș vrea să vă spun că aproape o pătrime sunt forme avansate de boală, sunt stadii precirotice și cirotice și se estimează că 40-45% dintre ei vor fi cirotici, adică aproape jumătate, până în 2030. Este momentul să îi tratăm, pentru că hepatita C este o boală vindecabilă. Tratamentele moderne sunt de 24, 12, 8 săptămâni ca durată. Sigur că, fiind din ce în ce mai performante, scurte, lipsite de toxicitate, sunt din ce în ce mai scumpe și presupun eforturi bugetare mari, tratamentele acestea vindecă boala. Și dacă terapiile vechi vindecau în proporție de 50%, terapiile anticipate pentru anul acesta, pentru anul următor, au șanse de răspuns, dacă le utilizezi, de 90-98%", a arătat conf. dr. Liana Gheorghe.

"NU SE IA PRIN PAHAR SAU PRIN VESELĂ" Medicul a subliniat că hepatita C "nu se ia prin pahar sau prin veselă". "Cu respectarea mijloacelor de prevenție obișnuite, cu folosirea veselei spălate, nu există, practic, un pericol. Ideea este să nu împrumuți la un pacient cu hepatită C un obiect tăietor, o unghieră, o periuță de dinți, lamă de ras", a subliniat doctorul. Liana Gheorghe a susținut că nu există vaccin pentru hepatita C și tot accentul trebuie să cadă pe terapie.

CATEGORIA CEA MAI PUŢIN INFECTATĂ: TINERII SUB 30 DE ANI În ceea ce privește tinerii, doctorul a precizat că, potrivit studiilor efectuate în anii 2008-2010, tinerii până în 30 de ani sunt categoria cea mai puțin infectată. "Ratele cele mai mici de prevalență, sub 1%, le avem la tineri. Oamenii care au undeva de la 45-50 până la 70 de ani, în momentul de față, prezintă rate de prevalență de cinci, șase, șapte ori mai mari decât restul populației", a arătat Liana Gheorghe. Aceasta a precizat că accesul la medic și la investigații este extrem de rapid. "Odată ajuns la specialist, există mijloace excepționale, ca în Europa, și foarte ușor accesibile în toate centrele mari, nu vorbesc de București, în spitalele mari, dar în toate spitalele județene, poate nu au Fibroscan, dar au acces la Fibromax, la teste complementare. Înainte se făcea foarte mult biopsie, Casa Națională cerea obligatoriu acest lucru. Ea a fost înlocuită cu teste performante noninvazive. Sunt din plin în România, peste tot există Fibroscan, în variate forme, există Fibromax disponibil în multe spitale, care evaluează stadiul în care a ajuns boala hepatică", a afirmat medicul, adăugând că există promisiuni ca în curând să existe o upgradare a tratamentului la nivel european și mondial.