Aproape 40 de firme de pe litoral, închise de Antifraudă

14:26:04 / 08 August 2014

bravooo !!! i-ati ciuruit

FELICITARI!!!! ati inchis 40de PLATITORI de impozite de la care luati salarii,pensii comisioane din amenzi etc ,etc de acum sa le luati de la Bercea ,de la izaura si alte baragladine pe care nu le intreaba departamentul ANTIFRAUDA cum a strans atata avere neimpozabila cum sa te muti din cort in palat si din carute cu cai furati in limuziner de lux si sa nu te intrebe nimeni de unde, cum sa cum sa beneficieze stirpiturile astea de asigurari de sanatate cand ei nu au platit in viata lor un banut cum baaa tara lui papura voda .