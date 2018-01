Aproape 500 de pompieri au depus jurămîntul militar

„Jur credinţă patriei mele, România! Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii! Jur să respect legile ţării şi regulamentele militare! Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Glasurile a 427 de pompieri au răsunat ieri dimineaţă, pe stadionul „Farul”, din Constanţa, în cadrul ceremoniei de depunere a jurămîntului de credinţă faţă de ţară. Festivităţile au fost urmărite din tribune de rudele şi prietenii subofiţerilor, aprox. 500 de oameni care au îndurat ploaia măruntă de toamnă pentru a fi alături de cei dragi în ziua pe care aceştia nu o vor uita niciodată. Unii dintre ei au venit cu aparate de fotografiat pentru a imortaliza momentul, alţii s-au mulţumit să privească evenimentul care a marcat sfîrşitul perioadei de instrucţie pentru noii angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” (ISU). Festivităţile au debutat cu introducerea drapelului de luptă în formaţie şi a continuat cu ceremonialul religios, care a fost oficiat de ÎPS Teodosie. După depunerea jurămîntului, cei 427 de subofiţeri, prin care s-au numărat şi 72 de fete, au defilat pe acordurile grave ale muzicii militare şi au primit aplauze la scenă deschisă. Toţi cei prezenţi au avut emoţii „A fost foarte emoţionant pentru mine să-mi văd fiica depunînd jurămîntul militar. Cînd mi-a spus că are de gînd să urmeze cariera militară, am fost puţin surprins, pentru că nu este ceva obişnuit ca o tînără să facă această alegere. Acum sînt mulţumit. Va lucra în departamentul de Resurse Umane, va avea un serviciu curat şi sigur. Trebuie să recunosc că am plîns puţin atunci cînd am văzut-o azi, aici. Pur şi simplu nu m-am putut abţine”, a declarat Aurel Iliescu, unul dintre părinţii care au venit ieri pe stadionul „Farul” pentru a-şi vedea copiii depunînd jurămîntul de credinţă faţă de ţară. La fel de mari au fost emoţiile şi pentru subofiţeri: „A fost un moment special, care m-a făcut să mă simt foarte bine. Sînt fiică de pompier, iar soţul meu este, de asemenea, militar. Ei m-au încurajat foarte mult. Perioada de instrucţie nu mi s-a părut foarte grea, dar a fost o experienţă complet nouă pentru mine. Mi-a fost destul de greu, pentru că am un copil, dar, în cele din urmă, am încheiat cu bine stagiul de pregătire. Nu m-am gîndit nicio clipă să renunţ”, a povestit Roxana Dunose, servant în cadrul ISU „Dobrogea”. Ea a adăugat: „La pregătire am făcut tot ceea ce au făcut şi băieţii, am trecut prin toate probele prin care au trecut şi ei. Cred că la intervenţiile care vor veni mă voi descurca foarte bine”. Mama tinerei, Mariana Banciu, a declarat: „A fost o ceremonie foarte frumoasă. Pot spune că sînt obişnuită cu astfel de evenimente, pentru că soţul meu este pompier şi mai am o fiică angajată la Poliţia de Frontieră. Sînt foarte mîndră de fetele mele”. Lt. col. Adrian Niculae, şeful Centrului Operaţional al ISU „Dobrogea”, a declarat: „Această a doua etapă de profesionalizare a instituţiei noastre este un pas înainte pentru alinierea la normele Uniunii Europene. Sînt convins că ne vom îmbunătăţi serviciile. Nu a fost foarte greu să-i selectăm pe oamenii cei mai potriviţi. Mai greu a fost pentru ei. Examenul a fost dur, noi am stabilit criteriile şi condiţiile de selecţie, iar candidaţii au fost nevoiţi să le îndeplinească”. Toţi cei care au venit ieri la stadionul „Farul” au putut vizita la sfîrşitul ceremoniei o expoziţie de tehnică de intervenţie organizată de ISU „Dobrogea”.