Aproape 60 de transplanturi de ficat au fost făcute, în primele nouă luni ale anului, la Institutul Clinic Fundeni din Capitală, a declarat, ieri, directorul medical al Institutului, dr. Alina Tănase. „În primele nouă luni ale anului, am externat 45.600 de pacienţi, am avut peste 25.000 de internări de zi, am avut o durată medie de spitalizare foarte bună, adică 6.6, am avut o mortalitate la 45.000 de internări de 1,19, am avut un rulaj pe pat de 43%. Am avut o concordanţă între diagnostice de aproape 90%, am avut diagnostice secundare mult peste 90%, deci marea majoritate a pacienţilor noştri au avut multiple afecţiuni\", a mai spus dr. Tănase. În primele nouă luni ale anului, la Institutul Clinic Fundeni a fost realizate 58 de transplanturi de ficat, 43 de rinichi şi 50 de măduvă. „Am testat imunologic şi virusologic peste 800 de donatori receptori în vederea transplantului. Am avut şi am tratat 54 de pacienţi prin programul de boli rare, am avut 132 de pacienţi cu intervenţii de chirurgie robotică, 173 de pacienţi dializaţi, 2.780 de şedinţe de hemodializă şi 150 de dializă peritoneală”, a adăugat directorul medical al Institutului. (A.G.)