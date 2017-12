Aproape 6.000 de constănțeni și-au găsit un job anul trecut

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a făcut publice, la fel ca în fiecare an, rezultatele Programului de ocupare a forţei de muncă. Pentru anul 2014, ANOFM a estimat încadrarea în muncă, până la 30 noiembrie a anului trecut, a 353.779 de persoane, la nivel naţional. Din cele 353.779 de persoane care au ocupat un loc de muncă, 5.914 sunt din județul Constanța. Datele publicate pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro) relevă faptul că din mediul urban s-au angajat, în județul nostru, 3.983 de persoane, pe când din mediul rural doar 1.931. Totodată, la nivelul anului trecut, au fost mai multe femei care și-au găsit un loc de muncă, față de bărbați. Astfel, 3.207 de femei și-au găsit un job, cu 500 mai multe decât reprezentanții sexului masculin, care au fost 2.707. Și pe grupele de vârstă, cele mai puține persoane care au ocupat un loc de muncă au fost cele sub 25 de ani, respectiv 634. Totodată, în 2014 au reușit să se angajeze, prin Programul de ocupare a forţei de muncă al ANOFM, 1.035 de persoane cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani, 1.481 cu vârste între 35 și 45 de ani, 2.764 de constănțeni care au peste 45 de ani, precum și 1.727 care au trecut de 55 de ani. În ceea ce privește nivelul de studii, precizăm: din cei 5.914 constănțeni care s-au angajat, 536 sunt absolvenți ai unor instituții de învățământ primar. De asemenea, 1.533 au absolvit o unitate de învățământ gimnazial, 1.286 au studii profesionale, iar 1.650 au studii liceale. Studii postliceale au 140 de persoane, iar 769 din ele au studii superioare. Din totalul de persoane care au obținut un loc de muncă, 1.693 au fost șomeri neindemnizați, 4.171 șomeri indemnizați, iar 50 au fost persoane în căutarea unui loc de muncă. În plus, anul trecut, 97 de rromi și-au găsit de lucru. O altă categorie de angajaţi care cu greu îşi găsesc un loc de muncă sunt persoanele cu handicap. În 2014, la nivelul județului Constanța, 14 persoane cu handicap au fost încadrate în muncă prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este bine de știut că firmele beneficiază, la angajarea unei persoane cu dizabilități, de facilităţi din partea statului şi scutiri de la plata unor taxe şi a impozitului pe profit. Totodată, legea muncii obligă companiile cu mai mult de 50 de angajaţi să ofere un job și persoanelor încadrate în grad de handicap.