Aproape două milioane de români, cu boală cronică de rinichi

Aproape două milioane de români au boala cronică de rinichi, ale cărei prime simptome pot apărea abia când 90% din funcţia renală a fost pierdută, a declarat medicul Cristian Seraficeanu, şeful Centrului de Hemodializă din cadrul Institutului “Nicolae Paulescu” din Capitală, totodată preşedintele Asociaţiei de Studii Reno-Metabolice şi Nutriţionale. “Această afecţiune nu ţine cont de vârstă, sex sau rasă. Boala cronică de rinichi presupune o degradare progresivă şi inreversibilă a funcţiei renale, de aceea prevenirea şi diagnosticarea precoce devin obiective esenţiale. Aproape două milioane de români au boală cronică de rinichi şi, din păcate, suferinţa nu doare”, a spus dr. Seraficeanu. El a precizat că sunt între 1,5 şi 2 milioane de români care fac dializă, cam tot acelaşi număr având boală cronică de rinichi, şi 150.000 de români cu boală cronică de rinichi şi complicaţii diabetice, iar dintre aceştia din urmă, 0,1% ar avea nevoie de dializă. Potrivit medicului, numărul cazurilor noi creşte anual cu 5 - 10%. Dr. Seraficeanu a spus că, pentru optimizarea îngrijirii persoanelor cu boală cronică de rinichi, este necesar un efort comun al tuturor specialiştilor care intră în contact cu aceştia: medicul nefrolog, medicul diabetolog, medicul cardiolog. Boala cronică de rinichi este asociată de cele mai multe ori cu alte afecţiuni, precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat sau obezitatea. Medicii recomandă controlul regulat al rinichilor mai ales dacă pacientul are rude directe care suferă de boală cronică de rinichi, dacă fumează sau are o vârstă înaintată. “Pentru prevenirea bolii cronice de rinichi, se recomandă practicarea unui sport sau a mişcării, menţinerea sub control a nivelului de zahăr din sânge, monitorizarea tensiunii arteriale, însuşirea unei alimentaţii sănătoase şi menţinerea sub control a greutăţii corporale, consumul corespunzător de lichide, evitarea fumatului şi, nu în ultimul rând, controlul medical specific al rinichilor”, a spus, la rândul său, şeful Clinicii de Nefrologie de la Institutul Fundeni, Dan Voiculescu.