Aproape o mie de cazuri noi cu HIV/SIDA sunt confirmate anual la tineri

Aproape o mie de cazuri noi cu HIV/SIDA sunt depistate în fiecare an, iar între 350 şi 400 de tineri renunţă la tratament din proprie iniţiativă, a declarat Mariana Mărdărescu, şef de clinică la Institutul de Boli Infecţioase "Matei Balş" din Capitală. "Avem aproape 7.500 de persoane cu HIV/SIDA care vin din anii anteriori. În medie, aveam, anual, între 720 şi 850 cazuri noi pe an. Acum am ajuns la aproape o mie de cazuri noi pe an la categoria de vârstă 25 - 30 de ani, iar cei mai mulţi sunt bărbaţi. 57% dintre pacienţi s-au infectat prin transmitere sexuală", a explicat, vineri, medicul Mariana Mărdărescu la conferinţa UNOPA "Vrem să trăim", o campanie care cere responsabilitate autorităţilor pentru pacienţii cu HIV. Ea a mai spus că, din nefericire, foarte multe persoane renunţă la tratament din proprie iniţiativă. "Din păcate, avem, în fiecare an, aproape 350-400 de bolnavi care renunţă la tratament din proprie iniţiativă, cel mai mare număr fiind înregistrat în 2012, când 650 de pacienţi nu şi-au mai luat medicaţia pentru că nu au vrut", a mai spus Mărdărescu. Acest lucru creează probleme pentru că, dacă revin după o perioadă mai mare de timp, reluarea medicaţiei este mai scumpă, a explicat doctorul. Totodată, medicul a ţinut să atragă atenţia că printre persoanele care renunţă la tratament din proprie iniţiativă sunt şi gravidele. "Există obiceiul ca pacientele gravide să nu ia tratament pentru că ştiu că pe durata sarcinii este interzisă orice medicaţie, dar dacă o gravidă opreşte şi porneşte tratamentul se poate întâmpla ca boala să treacă la copil", a mai spus şefa clinicii. Ea a precizat că una dintre problemele grave cu care se confruntă pacienţii este oboseala terapeutică foarte accentuată care apare la populaţia tânără, care a sperat că se va vindeca şi constată că tratamentul este de lungă durată. De asemenea apariţia HIV/SIDA la consumatorii de droguri necesită o modificare a tratamentelor. Federaţia UNOPA a lansat, astăzi, campania "Vrem să trăim", o campanie de aducere în atenţia autorităţilor problematica accesului la tratament al pacienţilor care trăiesc cu HIV şi solicită măsuri imediate în direcţia prevenirii întreruperilor de tratament. "Anul 2014 a fost un an în care s-au înregistrat foarte multe întreruperi ale accesului la tratament pentru persoanele cu HIV. Anul 2015 a început direct cu probleme în câteva judeţe, iar în primele două luni s-au semnalat mai mutle situaţii de întrerupere de tratament", a spus directorul executiv UNOPA Iulian Petre.