Aprovizionarea de iarnă se face de la Pavilionul Expoziţional

PREŢURI MICI La Pavilionul Expoziţional Constanţa s-a dat startul cumpărăturilor pentru perioada iernii. Încă din prima zi, standurile cu legume au fost luate cu asalt de constănţeni, care s-au gândit că nu ar fi rău să profite de preţurile mici pe care le găsesc aici şi să îşi cumpere toate cele necesare pentru a umple borcanele deja pregătite acasă. Deşi a fost un an agricol dificil din cauza secetei, producătorii prezenţi la Sărbătoarea Recoltei şi Vinului Dobrogean au optat pentru preţuri accesibile tuturor buzunarelor. Aşa cum spunea senatorul Nicolae Moga la deschiderea manifestărilor, se doreşte ca produsele să ajungă în toate casele. Faţă de pieţele din Constanţa, timp de două săptămâni, la târgul amenajat la Pavilionul Expoziţional puteţi găsi legume şi fructe mai ieftine. De exemplu, castraveţii îi puteţi găsi la 2 lei kilogramul, gogoşarii - 3 lei kg, kapia - 3,5 lei kg, ardei - 3 lei kg, roşii - 3 lei kg, conopidă - 3 lei kg.

TRADIŢIE Pentru unii, agricultura nu este o afacere, ci mai degrabă o tradiţie. „Este foarte greu să supravieţuieşti din agricultură, dar dacă pui suflet, în cele din urmă reuşeşti. În familia noastră agricultura este o tradiţie. Pe terenul de 5.000 de metri pătraţi din spatele casei cultivăm toate aceste legume, pe care apoi le ducem la piaţă pentru a fi vândute. Am decis să ne prezentăm la acest târg cu speranţa că vom vinde mult mai multă marfă decât am vinde în piaţă, acolo unde avem tarabă. A fost şi motivul pentru care am decis să lăsăm preţurile mai jos cu 1 leu sau chiar cu 2 lei. Constănţenii trebuie să ştie că toate produsele de la acest târg sunt 100% româneşti. În pieţe găsiţi foarte multe legume de import, dar care nu au acelaşi gust ca cele româneşti”, a declarat Niculina Mircea, poducător din comuna Lumina.

MURĂTURI GATA PREPARATE Pentru constănţenii care nu au timp să umple borcanele cu murături, la Pavilionul Expoziţional găsesc murăturile gata preparate şi puse în borcane. Aici preţurile variază între 25 şi 40 de lei pentru un borcan. Producătorii au înţeles în decursul anilor că murăturile gata preparate sunt de cele mai multe ori foarte apreciate, motiv pentru care s-au prezentat în pieţe cu astfel de produse. „O lună şi jumătate, zi şi noapte, am muncit alături de familia mea pentru a pune murături la borcane, pe care ulterior să le vindem. Avem mai multe sortimente de murături care aşteaptă să fie cumpărate”, ne-a spus Niculina Mircea. În aceste condiţii, constănţenii sunt siguri că vor găsi la acest târg toate cele necesare pentru a umple cămara de iarnă. Cei care ştiu că nu găsesc timpul necesar sau, cine ştie, reţeta potrivită pentru murături, pot achiziţiona produsele gata preparate de producători. Nu trebuie decât să mergeţi la Pavilionul Expoziţional, la Sărbătoarea Recoltei şi Vinului Dobrogean, pentru că aveţi de unde alege!