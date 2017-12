Aproximativ 25 de persoane rănite în coliziunea dintre două autocare într-un tunel din New York

Accidentul a avut loc astăzi în Tunelul Lincoln, situat în zona metropolitană New York/New Jersey. Aproximativ 25 de persoane au fost rănite, 18 fiind transportaţi la spitale, după ce două autocare s-au ciocnit într-un tunel rutier din oraşul american New York, informează cotidianul The New York Times. Un autobuz al companiei publice de transport în comun a lovit un autocar privat, a declarat Joseph Pentangelo, purtătorul de cuvânt al Autorităţii portuare locale. În total, în cele două autocare erau peste 100 de persoane.