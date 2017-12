Aproximativ 350 de animale afectate de boala limbii albastre, în 12 judeţe

Aproximativ 350 de animale au fost afectate de boala limbii albastre în 63 de comune din 12 judeţe, potrivit situaţiei actualizate transmise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit noului bilanţ, numărul animalelor afectate a ajuns la 347, cele mai multe fiind în Buzău (82 în 18 comune), Olt (62 în două comune), Prahova (60 în 11 comune), Vâlcea (46 în 11 comune), Bacău (35 în trei comune) şi Gorj (30 în nouă comune). Boala este prezentă de asemenea în Argeş, în nouă cazuri din două comune, Vaslui, la opt animale din două comune, Dolj - şase animale din două comune, Vrancea - cinci animale într-o comună, Ilfov - trei cazuri într-o comună - şi Botoşani - un caz. Dintre animalele bolnave, 32 au murit. Procentul animalelor afectate de boală, din totalul animalelor receptive existente în cele 12 judeţe - 3.105.756, este de 0, 011%. Consiliului Ştiinţific al ANSVSA, întrunit miercuri, a ajuns la concluzia că, din cauza schimbărilor climatice şi a particularităţilor biologice ale insectelor hematofage care transmit boala, este posibilă apariţia de noi focare în perioada următoare. Consiliul a discutat şi oportunitatea vaccinării împotriva acestei boli a tuturor animalelor receptive de pe teritoriul ţării şi au ajuns la concluzia că este o măsură utilă şi benefică, în condiţiile în care, în urma realizării unei analize de risc, va fi demarată o campanie de vaccinare la nivel naţional, în primăvara anului următor. De asemenea, s-a analizat şi posibilitatea ca, în exploataţiile comerciale de bovine de lapte, să se realizeze vaccinarea împotriva acestei boli, chiar din acest an. Această propunere va fi înaintată de reprezentanţii ANSVSA spre analiză Comisiei Europene, în cadrul şedinţei Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală, care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Specialiştii au mai arătat că este important să fie efectuate dezinsecţii periodice, de către fiecare crescător de animale în gospodăria proprie, o metodă eficientă de distrugere a insectelor care transmit boala. ANSVSA anunţa marţi că, până la 1 septembrie, erau înregistrate 198 de bovine, caprine şi ovine afectate de boala limbii albastre, în judeţele Buzău, Vrancea, Argeş, Gorj, Vâlcea şi Prahova, 21 din ele murind din cauza bolii. În data de 22 august 2014, a fost diagnosticat primul caz de boala limbii albastre (Bluetongue) în România, în judeţul Buzău. Această boală este produsă de un virus, afectează rumegătoarele şi se transmite doar prin înţepătura unor insecte hematofage, din genul Culicoides, şi nu prin contact direct între animale. Boala nu se transmite la om, prin contactul direct cu animalul bolnav, şi nici laptele sau carnea provenite de la animalele bolnave nu constituie un pericol pentru sănătatea omului. Pierderile economice se datorează costurilor aferente eradicării bolii, incluzând: despăgubirea pentru animalele ucise, cheltuielile legate de activităţile de eradicare a bolii (personal, materiale, echipamente etc.), cheltuieli pentru ecarisarea teritoriului şi a activităţilor de dezinsecţie şi dezinfecţie, a precizat ANSVSA. Prevenirea bolii se face prin dezinsecţii periodice, pentru a distruge insectele hematofage care transmit boala. Proprietarii de animale au obligaţia să anunţe imediat medicul veterinar de apariţia unor semne de boală la animale, a cazurilor de moarte suspectă sau despre tăierile de necesitate. În plus trebuie respectate regulile sanitare veterinare şi de zooigienă privind popularea, exploatarea şi transportul animalelor vii. Boala are caracter sezonier. În Europa, boala este cantonată în mai multe zone din partea de sud, cum ar fi Insulele Baleare, Sardinia, Sicilia, Corsica, în unele zone din Italia, Spania, Franţa, Portugalia, Grecia şi Bulgaria.