Aproximativ 3.500 de soldați sunt dați dispăruți în Estul Ucrainei

10:25:26 / 11 August 2014

3500 soldati disparuti

In Ucraina este clar un razboi atipic, mult mai complex decit apar in aceste putine stiri. Americanii au reusit sa creeze un conflict rusi vs rusi, europeni vs. europeni, UE cazind in aceasta plasa. Pierderile sunt in UE nu in sua sau nato! Soldatii ucraineni sunt bine instruiti, coordonati de ... nu-i mai comparati prosteste cu armata romana. Iar rusii au o armata f.instruita, iar la nivel forte strategice sunt echivalente nato si sua. Pina acum isi cam bat jos de latraturile americane, cei care au creat acest conflict foarte periculos! UE ar trebui sa se destepte, sa-si vada mai departe de zona sa (incluisv cu Rusia) si sa trimita americanii acasa!!! Sunt morti fara razboaie!