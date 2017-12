AP-urile nu sunt de acord cu ştergerea penalităţilor la întreţinere

Decizia autorităţilor de a scuti datornicii la întreţinere de plata penalităţilor ar putea atrage restanţe şi mai mari, este opinia celor care reprezintă asociaţiile de proprietari (AP). Sindicatele vorbesc despre o datorie uriaşă pe care populaţia o are către furnizorii de energie termică - un miliard de euro. Potrivit legii, persoanele cu venituri sub 1.000 de lei, care au datorii la întreţinere, vor fi scutite de penalităţi, dacă plătesc datoria în cel mult un an. Potrivit Ligii asociaţiilor de proprietari Habitat, din cele 2,4 milioane de apartamente din România, 5% au datorii la întreţinere, aproximativ 12 milioane de euro. Sindicatele vorbesc însă de o datorie colosală. În acest context, Dumitru Costin, lider BNS, a declarat: \"Din evaluările pe care le-am făcut în momentul de faţă, populaţia, persoanele fizice sunt datoare producătorilor şi distribuitorilor de enegie termică, cu o sumă frumoasă - un pic peste un mld. de euro. Bani care, în opinia noastră, e greu de crezut că vor mai putea fi recuperaţi\".