Aqua Magic - Intrare liberă pe 1 şi 2 iunie!

WEEKEND FREE Toată lumea râde, cântă şi dansează! Iată motto-ul parcului de distracţii Aqua Magic din staţiunea Mamaia pentru sezonul estival 2013. Complexul, intrat în al zecelea an de activitate, se redeschide sâmbătă, 1 iunie, cu o fiestă de zile mari, după cum spune managerul Sorina Hortolomei-Moscu. Pe 1 şi 2 iunie, intrarea este liberă pentru toată lumea! „Este un weekend free, cu concerte, jocuri, concursuri cu premii şi multe alte surprize”, subliniază managerul parcului de distracţii. Astfel, binecunoscutul Bursucu’, cel care a întreţinut vara trecută atmosfera în Aqua Magic, revine pe scena parcului, alături de trupa sa. De asemenea, la marea deschidere vine şi artistul Johnny D (cunoscut publicului larg drept Piticu’ de la trupa „Simplu”), împreună cu o „armată” de 32 de copii. Ei vor fi responsabili de buna dispoziţie a tuturor prichindeilor care vor fi în acest weekend la Aqua Magic. Nu în ultimul rând, vizitatorii vor avea ocazia să îl vadă şi să îl asculte live pe cântăreţul româno-libanez Omar Arnaout, care, în ciuda vârstei fragede, este deja veritabil superstar al scenei muzicale autohtone. Omar va concerta chiar de mai multe ori pe scena Aqua Magic, în cursul verii. Nu de alta, dar fratele său face parte din trupa lui Bursucu’.

DOUĂ SĂPTĂMÂNI CU INTRARE LIBERĂ Şi asta nu e tot! Între 3 şi 14 iunie, intrarea în parc rămâne liberă pentru toţi copiii, elevii şi studenţii doritori. De menţionat este că studenţii trebuie să prezinte o legitimaţie valabilă, semnată şi ştampilată de facultate. „Este o premieră. N-am mai avut până acum două săptămâni cu intrare liberă. Am invitat toţi primarii din judeţ să adune copiii din localităţi şi să vină cu ei la Aqua Magic, să beneficieze de gratuitate. De asemenea, am vorbit cu directorii de şcoli şi licee să organizeze la noi festivităţile de final de an, fără taxe!”, mai spune Sorina Hortolomei-Moscu.

ADRENALINĂ LA BUNGEE JUMPING Pe lângă atracţiile deja celebre, precum Lazy River şi toboganele, vara 2013 aduce şi câteva noutăţi... „săltăreţe” - saltele pentru sărit şi o instalaţie nou-nouţă de bungee jumping, pentru amatorii de senzaţii tari. „Am pregătit o mulţime de activităţi. Taurul-mascotă de la Tomi va petrece 4 ore pe zi în parc, după 12:00, iar în lounge vom avea show-uri umoristice scurte. Pauze de râs de 5 - 10 minute”, conchide managerul Aqua Magic. De la 1 iunie la 1 iulie, parcul de distracţii va fi deschis între 10:00 şi 18:00. Apoi, de la 1 iulie, programul zilnic va fi prelungit cu două ore - 9:00 - 19:00. Şi nu uitaţi îndemnul managementului - toată lumea râde, cântă şi dansează!