Aqua Night Show, în fiecare weekend, la Mamaia

La Aqua Magic din Mamaia, vara aceasta, distracţia este garantată... la maximum! O spun „cei trei nebuni care au cucerit estul litoralului”, Mirela Pană, Justinian Radu şi Dan Cojocaru, care şi-au propus ca, vineri seară, nimeni să nu plece acasă din parcul de distracţii, unde s-a dat startul Aqua Night Show, fără a fi „echipat” cu bună dispoziţie debordantă. Animatoarele sexy, dansatoarele Mistery Diamond, multă spumă, confetti, lumini şi o... „noapte bună” personificată de exotica Rose, dar şi invitaţii mult aşteptaţi ai serii, fetele de la Sensual şi „fabrica de hituri”, Narcotic Sound, au fost „condimentele” unei seri fierbinţi, transmisă în direct pe NeptunTV .

Ca la orice petrecere care se respectă, „White Party” a avut, conform tematicii sugerate, şi un dress code: ţinutele în... alb. Din „arsenalul” celor puşi pe distracţie, în atmosfera plăcută a unei seri de iulie pe litoral, nu puteau lipsi nici costumele de baie, pentru ca cei „înfierbântaţi” de componentele trupei Sensual şi de animatoarele serii, pe ritmurile Narcotic Sound, să se răcorească în piscine. Cei care au respectat tematica petrecerii „White Party” au fost premiaţi, iar marele câştigător a fost un tânăr din Cumpăna, care, pentru ţinuta complet albă, a primit din partea organizatorilor un weekend la mare.

• „Simply the Best” • Sorina, Diana şi Ada, cele trei... „senzuale”, au înfierbântat atmosfera, warm-up-ul fiind asigurat de DJ Alex şi de cei trei simpatici prezentatori, dintre care s-a remarcat, prin entuziasmul debordant şi bună dispoziţie molipsitoare, Mirela Pană.

Sorina, focoasa brunetă de la Sensual, a invitat publicul să i se alăture pentru a exersa „coregrafia” şi pentru a fi... sexy vagoane, locomotiva fiind Dan Cojocaru. Nu au lipsit hituri precum „Simply the Best”, „Rolling on the River”, în interpretarea Sensual. După o binevenită baie în piscină, pe scenă au urcat Narcotic Sound feat. Christian D., care au cântat cele mai fierbinţi hituri, dintre care nu au lipsit „Mamasita” şi „Poesia de amor”, iar distracţia a continuat cu DJ Alex.

Următorul eveniment marca Aqua Night Show, o petrecere insolită... greco-romană, va avea loc vinerea viitoare, de la aceeaşi oră, 21.00. Invitaţii vor fi pe măsură: Ionuţ Galani, Mircea Cazan şi Connect-R. Cearceafurile albe vor face parte din recuzita obligatorie a petrecăreţilor, iar de la ora 23.00, costumul de baie devine un... must have. Vestea senzaţională este că intrarea va fi liberă.