Arșinel va fi operat din nou

Noul an 2015 îl găsește trist pe marele actor Alexandru Arșinel. Medicii l-au anunțat că are nevoie de o nouă operație. Calvarul său a început în 2012, când a fost operat de hernie de disc la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Intervenția a fost reușită, însă, în nefericire, problemele nu aveau să dispară. Așa se face că, anul imediat următor, Arșinel a ajuns din nou pe masa de operație. De această dată, cu o problemă mult mai gravă, actorul fiind supus unui transplant de rinichi. Intervenția chirurgicală a avut loc la Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal, din Cluj și, la fel ca în 2012, a fost încununată de succes. Din păcate însă, problemele continuă în iar directorul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” are mari dureri la nivelul coloanei și are nevoie urgentă de o nouă operație. Arșinel s-a conformat, intervenția urmând să aibă loc în luna ianuarie.