“Ar fi fost jaful secolului la Constanţa”

LOVITURA. Poliţiştii l-au numit „jaful secolului la Constanţa”. Cei cinci indivizi care l-au pus la cale ar fi pus mâna pe bijuterii din aur şi argint, tablouri, icoane şi ceasuri de lux în valoare de un milion de euro!. Poliţiştii spun că patru constănţeni, care ar fi fost coordonaţi de cunoscutul interlop constănţean Cristian Gheorghiu, zis Cristel, au încercat să jefuiască, miercuri seară, depozitul lanţului de magazine „Sevda”, situat la demisolul unei vile de pe strada Viceamiral Murgescu, din zona Faleză Nord. Oamenii legii spun că aceştia ar fi plănuit lovitura timp de aproape trei săptămâni. „I-au urmărit pe angajaţii firmei, ca să afle ce program au. De asemenea, au strâns informaţii despre sistemul de supraveghere, despre paza imobilului vizat, au studiat cu foarte multă atenţie împrejurimile şi locurile prin care ar fi putut pătrunde. Practic, s-au împărţit în două echipe. Una dintre ele, alcătuită din trei persoane, ar fi trebuit să comită jaful propriu-zis, în vreme ce al patrulea ar fi trebuit să dea alarma în cazul în care ceva nu ar fi mers conform aşteptărilor. Cei trei inşi care ar fi urmat să sustragă bunurile aveau feţele acoperite cu cagule şi purtau mănuşi, ca să nu lase urme”, a rezumat strategia bandei cms. şef George Popa, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). „Atacul” a început în jurul orelor 21.30, atunci când trei dintre membrii grupării au coborât dintr-un autoturism în faţa unei case nelocuite de pe strada Dragoslavele, paralelă cu Viceamiral Murgescu. Aveau de gând să ajungă la prada de 4 milioane de lei prin curtea imobilului părăsit, sărind un gard care despărţea cele două proprietăţi. În tot acest timp, spun anchetatorii, Cristel le asigura „spatele”, „patrulând” la volanul unui autoturism marca Volvo, care avea plăcuţele de înmatriculare acoperite cu noroi şi păcură. „Comunicarea dintre cele două grupuri se făcea cu ajutorul a trei staţii de emisie – recepţie care au fost găsite asupra suspecţilor”, a adăugat cms. şef George Popa.

INTERVENŢIE - FULGER. Oamenii legii spun că cei trei indivizi care ar fi urmat să golească două seifuri pline cu brăţări, cercei, lanţuri din aur şi argint, icoane şi tablouri ştiau că în curtea imobilului ar trebui să se afle un paznic, pe care aveau de gând să-l atace şi să-l imobilizeze, înainte de a ajunge la comoara vizată. Niciunul dintre ei nu bănuia, însă, că poliţiştii îi filau, pregătiţi, în orice moment, să intervină şi să-i încătuşeze. Când au primit undă verde, oamenii legii au împânzit zona, reuşind să pună mâna pe toţi cei cinci indivizi. Potrivit anchetatorilor, unul dintre ei, Ionuţ Velichea, de 20 de ani, a încercat să scape fugind pe acoperişurile unor clădiri învecinate, dar poliţiştii nu l-au scăpat din ochi şi l-au forţat să se predea, trăgând un foc de avertisment. Simultan, autoturismul la bordul căruia se afla Cristel a fost blocat în trafic de maşinile Poliţiei. Oamenii legii au reuşit să-i identifice pe cei cinci suspecţi: Cristian Gheorghiu, de 34 de ani, Valentin Ifrim, de 32 de ani, Claudiu Nicuşor Vlăescu, de 24 de ani, toţi trei din Constanţa, Gheorghiţă Ciocârlan, de 21 de ani, şi Ionuţ Velichea, de 20 de ani, ambii din comuna Valu lui Traian. Asupra a trei dintre ei au fost descoperite mai multe leviere, şurubelniţe şi „guri de lup”. Mai mult, în urma percheziţiei efectuate în maşina în care se afla Cristel, anchetatorii au găsit un pistol cu bile, pentru care acesta nu are permis. Imediat după ce a fost prins, Cristel s-a dezvinovăţit: “Nu ştiu ce au cu mine, nu ştiu ce spun ei că am făcut. Întrebaţi-i pe ei, că şi aşa se dădeau foarte deştepţi”. „Gruparea a fost filată timp de mai multe săptămâni. Ancheta s-a derulat cu ajutorul lucrătorilor Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă din Constanţa şi sunt fericit că am reuşit să dejucăm ceea ce ar fi putut fi jaful secolului în Constanţa”, a adăugat cms. şef George Popa. După flagrant, cei cinci au fost reţinuţi, timp de 24 de ore. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au formulat pe numele lor propuneri de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă de furt calificat, asociere în vederea comiterii de infracţiuni, Cristel fiind cercetat şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Ei au fost aduşi aseară, în jurul orelor 17.00, la sediul Judecătoriei Constanţa, cu o escortă a Serviciului de Intervenţie Rapidă. La audieri, niciunul dintre cei cinci suspecţi nu a recunoscut acuzaţiile formulate de anchetatori. „La ora actuală nu putem spune dacă suspecţii au beneficiat de ajutor din interiorul firmei vizate. În această fază a anchetei nu putem exclude, însă, nicio posibilitate”, a mai spus cms. şef George Popa.

BACKGROUND. Cristian Gheorghiu este celebru pentru răfuielile interlope în care a fost implicat de-a lungul timpului. Membru al grupării „Fraţii”, Cristel a fost schilodit de membrii grupării „Spaniolu” la începutul anului 2007, pe strada Atelierelor, din Constanţa. În urma bătăii crunte pe care a încasat-o, acesta a fost internat în stare gravă la Spitalul Judeţean Constanţa. Gheorghiţă Ciocârlan a mai fost implicat, până acum, în nenumărate dosare. În luna mai a anului 2007, poliţiştii au stabilit că fraţii Ciocârlan sunt autorii a şase furturi petrecute pe raza judeţului Constanţa. La acel moment, anchetatorii au spus că indivizii au golit mai multe standuri cu îmbrăcăminte şi încălţăminte din cadrul Târgului „Tinimtex”, organizat în staţiunea Mamaia. Marfa şterpelită a fost scoasă pe un geam lăsat deschis intenţionat înaintea încheierii programului de vizitare şi a fost transportată cu o dubă parcată pe plaja din apropiere. O lună mai târziu, în noaptea de 10 spre 11 mai 2007, ei au furat un autoturism marca Dacia, pe care oamenii legii l-au găsit în gospodăria lui Ionel Ciocârlan. Fraţii Ciocârlan mai sunt acuzaţi că ar fi săvârşit alte patru furturi din locuinţe, inclusiv din vila unui procuror constănţean.