“Ar trebui condamnaţi infractorii Băsescu, Videanu, Diaconescu”

Fostul premier Adrian Năstase a scris, ieri, pe blogul personal, că a presupus că motivarea condamnării sale va fi \"difuzată\" pe parcursul campaniei electorale, punctând că era o problemă de \"strategie\": \"Nu am citit încă motivarea, aşa încât nu pot să o comentez, deocamdată. Pot să vă spun însă că am făcut un pariu cu un prieten, eu spunând că motivarea va fi “difuzată” în perioada campaniei electorale, iar el considerând că motivarea va fi dată după alegeri\". Întrebat cum comentează motivarea instanţei, co-preşedintele USL Victor Ponta a spus, luni seară, că deşi „ca principiu”, în calitate de prim-ministru, nu trebuie să se pronunţe pe sentinţele judecătoreşti, el are un punct de vedere juridic şi un răspuns politic. El a declarat că “din moment ce Năstase a fost condamnat la închisoare ca să fie dat un exemplu societăţii, ar trebui ca de mâine Băsescu, Videanu şi Dan Diaconescu să fie condamnaţi”. Ponta a arătat că “80% dintre români îi consideră pe toţi trei nişte infractori şi nişte oameni care s-au îmbogăţit pe banii noştri. N-ar trebui mâine să-i condamne pe toţi trei – exact pe hotărârea în cazul Năstase? Poate funcţiona aşa o ţară?”. (A.M.)