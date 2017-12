Aradul dat uitării, la orizont Oţelul

Fotbaliştii prim-divizionarei FC Farul şi-au reluat ieri antrenamentele pentru a pregăti meciul din etapa a doua a Ligii I, cu Oţelul Galaţi, programat vineri, de la ora 20.00, pe stadionul "Farul". Chiar dacă îşi doreau o victorie la debut, "rechinii" nu sînt foarte trişti după remiza de la Arad . "Nu-i nici bine, nici rău. Au fost cîteva motive pentru care n-am reuşit să cîştigăm la Arad. În primul rînd căldura excesivă, iar pe de altă parte am avut în echipa de start cîţiva jucători care n-au efectuat perioada completă de pregătire în această vară: Şchiopu, Gheară, Băcilă sau Păcuraru. În plus, din cauza accidentărilor au lipsit Barbu, Voiculeţ, Senin şi Lungu, iar pe Todoran l-am pierdut la Arad după doar 30 de minute", a declarat antrenorul Momcilo Vukotic. La rîndul său, "căpitanul" Mihai Guriţă a apreciat justeţea rezultatului de egalitate: "A fost un rezultat echitabil pentru că n-am făcut un joc strălucit. Nu e o scuză căldura sau drumul lung. Am avut puţine ocazii, ne-am retras prea mult în apărare şi chiar puteam pierde meciul". Pentru "rechini", la orizont este deja meciul de vineri seară, cu Oţelul Galaţi, formaţie antrenată de constănţenii Petre Grigoraş şi Marian Dinu. "Oţelul va fi un advesar deosebit de dificil, mai ales că vine după înfrîngerea de pe teren propriu cu CFR Cluj. Este o echipă care foloseşte foarte bine spaţiile pe contraatac şi care evoluează foarte bine în deplasare. Este vital pentru noi să ne apropiem victoria, pentru că apoi vom avea nouă zile la dispoziţie să pregătim jocul de la Vaslui, cînd vom recupera toţi jucătorii accidentaţi, poate cu excepţia lui Senin", a declarat "Colombo" Vukotic. Fost jucător al Oţelului Galaţi, Mihai Guriţă îşi doreşte şi el o victorie împotriva fostei sale echipe: "Jocul cu Oţelul va fi mult mai puternic decît cel cu UTA. Va fi greu, însă nu imposibil să ne apropiem cele trei puncte".

Astăzi, amical FC Farul - Delta Tulcea

Fotbaliştii Farului vor susţine în această seară, de la ora 20.00, ultima repetiţie înaintea partidei cu Oţelul. Pe stadionul "Farul", "rechinii" vor primi vizita divizionarei secunde Delta Tulcea, echipă antrenată de constănţeanul Constantin Gache. La antrenamentul susţinut ieri dimineaţă de constănţeni, Barbu, Lungu şi Senin au efectuat un program separat, iar Voiculeţ şi Perenyi au lipsit, fiind învoiţi. Şedinţa de pregătire de ieri n-a fost efectuată nici de Todoran, accidentat la Arad. Faţă de meciul de la Arad, contra Oţelului Galaţi ar putea deveni apţi de joc Barbu, Voiculeţ şi Lungu. Şansele de recuperare ale lui Todoran sînt mici după ce mijlocaşul Farului a suferit o contractură muscuară la Arad, iar Senin va mai fi indisponibil cîteva săptămîni după o fractură la gleznă.