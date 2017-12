Arafat, despre accidentul din Apuseni: Procuratura lucrează la acest caz, nu a fost neglijat deloc

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, astăzi, la Târgu Mureş, că la aproape un an de la accidentul aviatic din Munţii Apuseni se aşteaptă rezultatul anchetei, adăugând că Parchetul lucrează la acest caz și că "nu a fost neglijat deloc". Secretarul de stat Raed Arafat, fondator al SMURD, a fost întrebat, vineri, la Târgu Mureş, unde a participat la prezentarea bilanţului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, despre ancheta în cazul accidentului aviatic din Munţii Apuseni, din ianuarie 2014. "Încă aşteptăm rezultatul anchetei, nu ies cu comentarii fără să ştiu. Normal, aici Procuratura deja de un an lucrează şi vă spun că au lucrat la acest lucru, nu a fost neglijat deloc, pentru că ştim că au continuat să colecteze informaţii şi au audiat oameni şi oficialităţi şi tot. Acum aşteptăm concluzia lor. Până la concluzia lor, prefer să nu zic eu nimic în acest sens", a răspuns Raed Arafat. Potrivit acestuia, anul trecut a început cu "o tragedie" şi s-a încheiat cu alta. "Am simţit, poate pentru prima dată, cum o tragedie poate să fie chiar folosită, criticată, comentată de experţi - între ghilimele - fără nicio formă de analiză adevărată asupra situaţiei. Şi aşteptăm să vedem concluziile care vor ieşi de la cei care fac investigaţiile amănunţite şi să vedem ce vor zice ei. Însă eu consider că anul trecut, pentru noi toţi care lucrăm în sectorul de urgenţă, a fost o transformare care sper să nu persiste. Pentru că presiunea care se pune asupra sistemului, comandanţilor de intervenţii, cei care iau decizii la faţa locului - nu vorbesc de mine sau de cei care suntem la nivelul la care luăm decizii mult mai complexe, la un moment dat, dacă ni se solicită - însă cei care sunt la faţa locului simt o presiune pentru că am început să îi atacăm în timpul intervenţiei şi să îi analizăm în timpul intervenţiei, fără ca nici măcar să înţelegem ce se întâmplă în această intervenţie", a declarat Raed Arafat.