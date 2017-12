Arafat: Instituțiile să rămână pesimiste; dacă devenim optimiști, nu ne mai pregătim bine

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, recomandă instituțiilor statului ''să rămână pesimiste'' și să continue pregătirea pentru a acționa în cazul unui cutremur. "Noi, ca instituții, trebuie să rămânem pesimiști. Populația trebuie să aibă încredere și trebuie să fie pregătită și să asculte sfaturile. Când cerem populației să aibă trusa de urgență la ei acasă, când îi cerem un mod de acțiune sau un mod de aplicare a unor măsuri de prevenire, acest lucru ne așteptăm ca populația să-l facă. (...) În momentul în care devenim optimiști și spunem că totul este ok înseamnă că ne-am oprit acolo și nu ne mai pregătim mai bine. Deci instituțiile trebuie să rămână pesimiste, în sensul că ne așteptăm la ce e mai rău, chiar dacă sperăm să nu se întâmple, și ne pregătim pentru ce este mai rău", a afirmat Arafat, după simpozionul "Protecția civilă și managementul dezastrelor. Provocări actuale pentru România". Totodată, acesta a arătat că autoritățile sunt mai pregătite comparativ cu perioada anterioară pentru intervenția în cazul unor situații de urgență. "Cert, comparativ cu perioada anterioară, suntem mai pregătiți. Tot cert este că nu suntem suficient pregătiți pe cât ne-am dori noi. Ăsta e motivul pentru care se fac analize, s-a făcut proiectul 'RoRisk' care a făcut o analiză nouă a riscurilor cu care ne confruntăm, inclusiv cutremurul, a făcut o analiză asupra rezilienței noastre și, bineînțeles, noi continuăm și pregătirea noastră, dotarea", a mai spus Raed Arafat.

El a arătat că există dotări la nivelul IGSU pentru intervenții, iar achizițiile vor continua în 2017. Un punct important al pregătirii, a mai spus șeful DSU, îl reprezintă colaborarea cu organizațiile civile. "Am început să încheiem parteneriate cu diferite instituții, cu diferite organizații, deci parteneriate care să ne permită în viitor să acționăm împreună. Dau exemple: Crucea Roșie, Habitat for Humanity, Radioamatorii, care au semnat cu noi, cei cu câinii utilitari - am semnat mai multe protocoale și am început să semnăm și cu instituțiile media. Cu cât putem pregăti populația mai bine, instrui populația mai bine, cu cât populația colaborează cu noi, reziliența noastră crește și noi, ca societate, devenim mai puternici și putem să revenim la normalitate mult mai repede", a explicat Arafat.