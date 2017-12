România este prima ţară din Europa, dacă nu şi din lume, în ce priveşte telemedicina, în prezent 85 de ambulanţe fiind în curs de dotare cu tablete care transmit imagini video şi informaţii medicale, a declarat astăzi Raed Arafat. Preşedintele Fundaţiei pentru SMURD, Raed Arafat, a spus că, în anii '90, telemedicina din România din prezent era un vis îndepărtat. "Fiind cineva care crede în Star Trek, visam să ajung. Dar în realitate, în anul '90, acesta era un vis îndepărtat, pe care cred că nici nu îl visam. Încet-încet au început să apară indicii că putem face ceva. Pot să spun că în 2003, când am început proiectul pilot finanţat de Vodafone, de fapt am deschis o poartă pentru telemedicină. România este poate prima ţară din Europa, dacă nu din lume, care este foarte bine pusă la punct şi încă în dezvoltare. Aici, proiectul pilot din 2003 a fost de fapt primul click care a făcut ca acest tăvălug să pornească şi să nu se mai oprească", a declarat doctorul Raed Arafat, la conferinţa "Mediafax Talks about Technology for Social Change", organizată în parteneriat cu Vodafone România. Raed Arafat a mai spus că în prezent sunt 1.200-1.400 ambulanţe de tip B care au posibilitatea de transmitere a datelor de pe teren.