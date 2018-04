Arafat vrea ca medicii să aleagă: Ori la stat, ori la privat!

09:30:48 / 11 Aprilie 2018

de ani de zile, nesimtirea, lacomia halatelor albe , a crescut direct proportional cu salariile ... cum intri , seuita daca pui plicul pe masa, ia la buna ziua iti raspunde cu cartea de vizita de la cabinetul lui/ei privat.... pe fata, iti spune ca te asteapta acolo, ca si cand aici , in spital de stat, face munca voluntara ! Salariile lor, au ajuns dincolo de limita imaginabila pt restul romanilor, care desi au o pregatire apropiata, lucrand in sistem privat nu au nici jumatate din salariul lor... asistenta cu peste 4000 lei salar net, plus sporuri, e strigator la cer, stim toti ce si cat muncesc.... sau or fi platite la cat stau pe facebook !