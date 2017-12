Arahidele pot fi consumate în timpul sarcinii!

Femeile care nu sunt alergice la arahide pot să le consume în timpul sarcinii fără să se teamă că bebeluşul lor va dezvolta o alergie la acestea, indică un studiu făcut public luni, care pune sub semnul întrebării recomandările actuale, informează AFP şi BBC. „Studiul nostru arată că, de fapt, consumul crescut de arahide de către femeile însărcinate care nu sunt alergice la ele reduce riscul apariţiei unei alergii la copil”, a explicat dr. Michael Young, de la Spitalul de pediatrie din Boston. „Dacă mama nu este alergică la arahide, nu are niciun motiv să se abţină de la a le consuma în perioada sarcinii”, a insistat acesta. Până acum, medicii le recomandau femeilor să evite consumul de alimente cu potenţial alergic ridicat, cum sunt arahidele sau alte aşa-zise fructe oleaginoase, în timpul sarcinii şi al alăptării. De asemenea, pediatrii le recomandau şi copiilor de până la trei ani să nu mănânce arahide. Aceste recomandări urmăreau să reducă la minimum riscul expunerii la alergeni şi de a dezvolta o alergie în timpul copilăriei, explică autorii studiului publicat în revista „Journal of the American Medical Association“. Totuşi, numărul cazurilor de alergie la arahide s-a triplat în SUA din 1997 până în 2007, determinând comunitatea medicală să-şi revizuiască recomandările în 2008. „Un lucru este sigur“, a apreciat dr. Young, „recomandările de până acum nu au împiedicat înmulţirea cazurilor de alergie şi este clar că e nevoie de o nouă abordare”. Cercetătorii au analizat dosarele medicale a 8.205 copii, în care au identificat 140 de cazuri de alergie la arahide, nuci sau alune. Ei au examinat ulterior alimentaţia mamelor acestora în timpul sarcinii, pentru a stabili dacă au consumat arahide, şi au comparat regimul lor alimentar cu al celorlalte femei, ai căror copii nu au făcut alergie. A fost constatată o rată a alergiilor net inferioară în rândul copiilor ale căror mame au mâncat arahide în timp ce erau gravide. „Nu putem spune cu certitudine că faptul de a mânca mai multe arahide în timpul sarcinii îi fereşte pe copii de dezvoltarea unei alergii, dar putem afirma că nu va provoca o alergie”, a conchis dr. Young.