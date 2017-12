Aranjamentele Vintage, ultimul trend la nunţi

30 DE FIRME Constănţenii care au în plan să-şi organizeze nunta sunt aşteptaţi la Centrul de Afaceri Eurolitoral, clădirea fostului Bingo Europa, să afle care mai sunt tendinţele în materie de nunţi. „Târgul de nunţi” organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa reuneşte 30 de firme, dintre care 73% sunt din Constanţa. Firmele prezente la ediţia cu numărul IX a Târgului de Nunţi oferă o gamă completă de vestimentaţie, accesorii şi servicii destinate pregătirii unei nunţi moderne, în tendinţele actuale. Printre societăţile prezente la târg s-a numărat şi Best Weddings and Events cu sediul în Constanţa. Managerul Elena Teliceanu a ales să promoveze tema vintage, un nou tip de aranjament care se realizează pe mesele invitaţilor şi mirilor. „Tema vintage constă în aplicarea unor detalii pe elemente de pe masa de nuntă, utilizarea medalioanelor şi ceasurilor de buzunar, cum se purtau odată. Toate elementele sunt gândite în ton. Folosim dantelă, boabe de cafea şi sfoară de iută. Tot ce înseamnă vechi, din anii 80”, a declarat managerul firmei constănţene.

PLUS DE ORIGINALITATE Chiar dacă tema vintage oferă un aer de originalitate unei nunţi, sunt puţine firme care le preferă din cauză că nuanţa predominantă este maroul şi în general nu se utilizează culori închise când vine vorba de ornamentele de la nunţi. „Acest tip de aranjament iese din tipar. Până şi lumânările de pe sfeşnice sunt decorate. Se creează un plus de eleganţă. Mai mult decât atât, meniurile sunt formate în stil de răvaş, sunt puţin arse la capete”, a adăugat Teliceanu. Un aranjament cu temă vintage are şi costuri pe măsură. Decorarea unei singure mese ajunge la 100 de euro şi chiar poate depăşi valoarea, în funcţie de opţiunea mirilor pentru aranjamentul floral.

Târgul organizat de CCINA îşi aşteaptă vizitatorii până duminică, 25 noiembrie. Între 23 şi 24 noiembrie este deschis vizitatorilor între orele 10.00 şi 19.00 iar, în 25 noiembrie, între 10.00 şi 16.00.