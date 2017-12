Arbitraj video în Liga 1 la fotbal, din sezonul viitor

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat miercuri că arbitrajul video va fi implementat începând cu sezonul 2018-2019 în Liga 1, costurile pentru a pune în practică acest sistem ridicându-se la o sumă ce variază între 600.000 și 1,5 milioane de euro. Vicepreședintele LPF, Robert Pongracz, a declarat că 13 dintre cei 14 președinți de cluburi au votat în Adunarea Generală pentru implementarea arbitrajului video. „În Adunarea Generală s-a discutat azi despre arbitrajul video pentru că acest lucru este de actualitate acum în multe campionate. Acest sistem va fi în Regulile Jocului începând cu martie 2018, deci va fi acreditat după această dată. De aceea, azi, Adunarea Generală a decis cu 13 voturi pentru și o abținere să se implementeze arbitrajul video în Liga 1. Urmează acum să stabilim metodele de finanțare”, a spus Pongracz.

„Costul de implementare depinde de aparatură, dar și de alte lucruri, pentru că sunt 2 arbitri în plus, 2 operatori video în plus... Noi am făcut calcule cu niște specialiști autohtoni și a ieșit undeva la 6-700.000 de euro, dar suma poate ajunge și la 1,5 milioane de euro. Vom încerca să alegem varianta mai ieftină. Implementarea va fi la toate meciurile, deci din campionatul următor se va putea face la toate meciurile din Liga 1. Dar vrem ca măcar în play-off să avem arbitraj video la un meci, ca să vedem cum funcționează”, a precizat președintele LPF, Gino Iorgulescu

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a explicat că suma de 6-700.000 de euro reprezintă costurile pentru două sezoane, aici intrând echipamentele și costurile de operare pentru arbitri.

CLUBURILE CARE NU SE POT SUSȚINE ÎN LIGA 1 VOR PRIMII BANII DIN DREPTURILE TV DUPĂ FIECARE MECI

O altă decizie anunțată miercuri este una de natură să le ajute pe cluburile care nu se pot susține în Liga 1 din cauza problemelor financiare și asupra cărora există riscul retragerii din competiție. Astfel, acestea vor primi banii din drepturile TV după fiecare meci și nu în două tranșe, ca restul grupărilor. „S-a luat azi o decizie pentru evitarea situației prejudicierii celorlalte cluburi în cazul în care un club refuză să mai participe în competiție pe parcursul desfășurării acesteia din cauza unor probleme de natură financiară. Astfel, Adunarea Generală a decis ca, atunci când există riscul retragerii din competiție, departamentul juridic să lanseze o investigație, iar apoi să se facă o propunere motivată către Adunarea Generală. Atunci Adunarea Generală poate decide ca în cazul acelui club banii din drepturile TV să nu mai fie plătiți în două tranșe, ci după disputarea fiecărui joc. Asta pentru că un meci reprezintă 102.600 de euro, iar acest prejudiciu ar fi suportat de către toate cele 14 cluburi prin diminuarea valorii drepturilor TV aferente sezonului respectiv”, a spus Ștefan.

În cadrul ședinței de miercuri s-a modificat contractul privind încasarea drepturilor TV astfel încât deținătorul să achite către LPF rata a doua în două tranșe. „Există o modificare privind încasarea drepturilor TV. Până acum LPF încasa de la deținător în două tranșe. Această modificare în contractul cu deținătorul media menționează că rata a doua se împarte în două, adică o parte în ianuarie și o parte după terminarea sezonului regulat (n.r. - martie). Asta și datorită modificărilor TVA-ului”, a explicat Ionuț Calancia, directorul economic al LPF.