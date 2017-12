Arbitrajul, metodă alternativă la justiţia statală

Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa, sub egida Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în colaborare cu Baroul Constanţa, a organizat, sâmbătă, 24 aprilie, conferinţa cu tema „Soluţionarea litigiilor izvorâte din contractele comerciale”. La eveniment au participat arbitri de la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, dar şi peste 100 de avocaţi constănţeni. Cu acest prilej s-au discutat aspecte controversate privind soluţionarea litigiilor provenite din contractele comerciale, aspecte privind procedura arbitrală, precum şi probleme de actualitate privind medierea la nivel naţional şi internaţional. „Arbitrajul este formă de justiţie privată, care prezintă incontestabil avantaje în raport cu justiţia statală. Procedura arbitrală este confidenţială, iar durata de soluţionare a litigiilor este de maximum şase luni. Un alt avantaj al arbitrajului în comparaţie cu procedura din faţa instanţelor de drept comun se referă la profunzimea dezbaterii litigiului, dar şi a timpului acordat pentru soluţionarea lui. Mai mult, la arbitraj nu este necesară conciliere, iar hotărârea arbitrală pronunţată de tribunalul arbitral are puterea unei hotărâri judecătoreşti definitive”, a declarat Bazil Oglindă, avocat şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional. În ceea ce priveşte taxele arbitrale, vicepreşedintele Curţii de Arbitraj Comercial şi Martim Constanţa, Ruxandra Serescu, a afirmat că acestea se situează sub nivelul celor judiciare de timbru practicate de către instanţele judecătoreşti. „La Constanţa, la un litigiu al cărui obiect se ridică la suma de 100.000 lei, taxa arbitrală este de 3.570 lei cu TVA inclus, faţă de 3.611 lei taxa judiciară de timbru practicată de instanţele judecătoreşti. În cuantumul taxelor arbitrale sunt incluse şi onorariile arbitrilor”, a spus Serescu. La rândul său, Cătălin Dumitru, avocat şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional a afirmat că nu se apelează la această formă de soluţionare a litigiilor din două motive: „În primul rând, este vorba despre neştiinţa oamenilor de afaceri faţă de această posibilitate, iar în al doilea rând, este vorba despre o anumită ostilitate a avocaţilor în legătură cu arbitrajul, ostilitate determinată de o cunoaştere mai slabă a acestui instrument, dar şi de dezavantajul, din punctul lor de vedere, că există mai puţine căi de atac şi astfel le sunt afectate câştigurile. Deşi are câteva avantaje certe, în România, din câteva sute de mii de procese comerciale înregistrate anual, doar 500 ajung în faţa unei Curţi de Arbitraj”. Pentru a se apela la arbitrajul comercial, agenţii economici trebuie să insereze în contract o clauză arbitrară care să facă referire la faptul că, în cazul eventualelor neînţelegeri, se va apela la arbitrajul comercial organizat de camera de comerţ în a cărui rază teritorială îşi are/au sediul contractantul/contractanţii.