Arbitrajul proSt(eaua) şi propriile greşeli au privat HCM Constanţa de un succes la Bucureşti

Două reprize echivalente cu două meciuri diametral opuse aseară, în Sala ”Lucian Grigorescu” din Bucureşti, la derby-ul campionatului masculin de handbal, Steaua - HCM Constanţa. Din păcate, rezultatul final rămîne şi el este cel care contează... Campioana României a pierdut cu 27-29, iar campionatul este relansat, cu Steaua (32 de puncte) apropiată la un singur punct în urma formaţiei noastre. Este greu de explicat sau justificat ceea ce s-a întîmplat, după ce echipa antrenată de Lucian Râşniţă conducea, în min. 26, cu... 17-8! Într-un final dramatic, cei mai buni oameni ai steliştilor au fost arbitrii buzoieni, Vasile Pavel şi Marian State, care, pe lîngă alte decizii scandaloase, nu au fluierat joc pasiv la ultimul atac în dublă inferioritate numerică al gazdelor, plus o forţare absolut evidentă la golul lui Bogdan Voina.

HCM Constanţa a umilit Steaua... doar o repriză. Stănescu în formă, apărarea aproape perfectă cu Buricea avansat, Dragicevic şi Săulescu ieşind prompt la oamenii periculoşi ai steliştilor, interii Şania şi Rudic, eficienţa de metronom a atacului nostru, cu Kajganic şi Dragicevic în prim-plan au făcut ca scorul să ia proporţii încă din primele zece minute. Singurele momente fără concentrare, parcă prevestind coşmarul din repriza secundă, au fost în finalul primei părţi, ele permiţînd Stelei să reducă proporţiile dezastrului... 18-12 la pauză pentru HCM Constanţa!

Coşmar cu repetiţie pentru campioni

Totul s-a răsturnat însă după odihnă, iar amintirile neplăcute ale meciului cu RK Zagreb au devenit agonizant de prezente în jocul nostru. Greşelile au apărut din nou abundent, cu predilecţie în ultimul sfert de oră, apărarea a fost pasivă, iar ofensiva condusă de Marius Stavrositu nu a mai găsit soluţii pentru a-l învinge pe veteranul din poarta Stelei, Ştefan Laufceag (decisiv cu zece intervenţii salvatoare). O altă greşeală ar fi şi modul în care handbaliştii noştri au intrat în jocul dur, intimidant, al adversarilor, s-au luat la luptă cu ei, cum se spune. Parcă din dorinţa prea mare de ”a-i călca în picioare”, aşa cum declara la final Stavrositu. Steliştii nu au aşteptat prea mult invitaţia şi, ajutaţi constant de arbitrii Pavel şi State, au început să recupereze gol cu gol terenul pierdut în prima repriză. Tocmai oamenii anihilaţi atît de bine în prima repriză, Şania şi Rudic, au ieşit la rampă, marcînd împreună... 16 goluri! Steaua a condus pentru prima oară în min. 52 şi, pe fondul lipsei de răspuns al constănţenilor, care nu au înscris mai bine de şapte minute, s-au despris la intrarea în ultimele două minute la 28-25. Dar handbalul este întotdeauna imprevizibil, Dragicevic şi Timofte relansînd meciul în ultimele 26 de secunde, cînd Steaua a atacat în patru jucători. Şi au tot atacat, sub privirile blînde ale arbitrilor Pavel şi State, care au uitat subit de regulamentul jocului pasiv... uitînd apoi cu totul regulamentul la forţarea în atac a lui Voina la Toma, mare şi clară cît ”roş-albatrul” care a umbrit mintea buzoienilor cu fluier! Scor final: 29-27 pentru Steaua şi o bucurie demnă de locul doi pentru stelişti la finalul jocului.

Au evoluat echipele - Steaua (antrenor Radu Voina): Laufceag (10 intervenţii salvatoare), Ciobanu (1) - Şania 9 goluri, Rudic 7g, Voina 7g (4x7m), Cian 2g, Pancu 2g, Stamate 1g, Mazilu 1g, Gheorghe, Mihăilă, Novanc, Stamate; HCM Constanţa (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu (10), Popescu (7) - Dragicevic 7g, Toma 4g, Timofte 4g, Kajganic 4g, Adzic 2g, Stavrositu 2g (1x7m), Buricea 2g, Kazic 2g (2x7m), Şoldănescu, Săulescu, Petrovski.

Constanţa rămîne cu prima şansă la titlu

”Chiar dacă am cîştigat, consider că nu am revenit în lupta pentru titlu. Prima şansă aparţine în continuare Constanţei, care are cea mai competitivă echipă şi nu cred că va rata campionatul anul acesta”, a declarat la final Radu Voina, antrenorul stelist. De partea cealaltă, Lucian Râşniţă, antrenorul constănţenilor care mîine pleacă spre Zagreb pentru returul din sferturile Cupei Cupelor, a declarat: ”Nu ştiu cît au stricat arbitrii meciul dar, din păcate, noi nu am fost lucizi şi am făcut din nou multe greşeli. În ultimul sfert de oră nu am mai evoluat precis ca în prima repriză şi nu ne-a ajutat nici apărarea, uşurînd revenirea steliştilor”. Cu un punct în faţa adversarilor de aseară, HCM Constanţa joacă etapa viitoare cu Dinamo în Sala Sporturilor, iar Steaua se deplasează la Pandurii Tg.Jiu.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 19 16 1 2 577-483 33

2. Steaua Bucureşti 19 16 0 3 642-538 32

3. Dinamo Bucureşti 18 14 1 3 629-519 29

4. UCM Reşiţa 18 10 4 4 600-542 24

5. Uztel Ploieşti 18 11 1 6 511-497 23

6. Poli Timişoara 18 9 2 7 526-504 20

7. Minaur Baia Mare 18 9 0 9 572-567 18

8. Lignitul Tg. Jiu 18 7 1 10 522-523 15

9. CSM Medgidia 18 7 1 10 556-567 15

10. U. Bucovina Suceava 18 7 1 10 519-577 15

11. HCM Braşov 18 6 1 11 478-498 13

12. HCM Bistriţa 18 6 0 12 468-512 12

13. U. Cluj 18 2 1 15 427-543 5

14. Poli Iaşi 18 0 0 18 464-621 0