Arbitrii şi loteria loviturilor de departajare au dus Cupa la Reşiţa

Deznodământ nemeritat pentru campioana HCM Constanţa în finala Cupei României, disputată sâmbătă, împotriva echipei UCM Reşiţa, în Sala “Dumitru Popescu-Colibaşi“ din Braşov, câştigată de reşiţeni, cu 30-29, după executarea loviturilor de la 7 m. Un meci care ar fi trebuit să fie un frumos duel sportiv între cele mai bune două echipe din România, s-a transformat într-o mascaradă marca “Din-Dinu“, cuplul de arbitri ce a condus ultimul act al ediţiei a 25-a a Cupei României la handbal masculin. Exceptând, bineînţeles, suporterii reşiţeni, toţi cei prezenţi la Braşov au plecat la final cu un gust amar lăsat de prestaţia sub orice critică a “fluieraşilor“ acestei întâlniri. Decizii interpretate doar într-un singur sens, eliminări gratuite pentru jucătorii HCM-ului sau avertismente acordate reşiţenilor, deşi faulturile erau extrem de dure, au fost doar câteva dintre ingredientele cu care Din şi Dinu au ţinut să-şi presăreze prestaţia lamentabilă. Şi dacă ne gândim că cei doi arbitri vor fluiera la finele acestei săptămâni semifinala Ligii Campionilor la handbal masculin, dintre THW Kiel şi Ciudad Real, suntem nevoiţi să ne punem următoarea întrebare: a fost o simplă zi mai... slabă sau rea voinţă? Din păcate, cel care rămâne este rezultatul final, iar Reşiţa obţine primul trofeu pe plan intern la capătul unui joc în care nu a fost cu nimic superioară HCM-ului. Din contră...

Revenind la meciul propriu-zis, acesta a început cu o eliminare la Pîrîianu, dictată în secunda 35, pentru un fault dur. Ghionea a ţinut să-şi imite colegul şase minute mai târziu, trimiţându-l pe Adzic la spital, după o intrare criminală. Şi dacă reşiţenii nu au mai reuşit să scoată pe targă vreun jucător al Constanţei, Din şi Dinu l-au eliminat definitiv pe Băiceanu, în min. 40, după ce îi acordaseră anterior o eliminare temporară pe care absolut nimeni din sală nu a văzut-o. HCM s-a aflat şi în aceste condiţii la conducere pe tabela de marcaj, 21-18 în min. 42, după ce la pauză a avut 15-13. Reşiţa a egalat în min.46, 21-21, iar apoi s-a distanţat la trei goluri, 25-22 şi 26-23. HCM a revenit miraculos în final şi, deşi Sadoveac a irosit o aruncare de la 7 m, când mai erau 30 de secunde de joc, Buricea a trimis meciul la loteria loviturilor de departajare cu nouă secunde înainte de final. Popescu a apărat prima aruncare de la 7 m executată de Ghionea, iar Sadoveac, Csepreghi şi Sabou au înscris, astfel că se părea că HCM va câştiga această loterie. Din păcate căpitanul Toma şi Buricea l-au transformat pe Antonaru în erou al Reşiţei, iar Irimescu, Vaidasigan, Rohozneanu şi Stan nu au ratat de la linia de 7m. Au jucat - HCM (antrenor Eden Hairi): Stănescu (9 intervenţii), Popescu (3 intervenţii); Toma 6g (4x7m), Buricea 5g, Sabou şi Csepreghi - câte 4g, Nicolae, Sadoveac şi Mureşan - câte 2g, Schuch 1g, Mocanu, Dimache, Băiceanu; Reşiţa (antrenor Gligore Czari): Antonaru (9 intervenţii, 2x7m), Ionescu; Ghionea 9g (5x7m), Butulja 6g, Fenici şi Petrea - câte 3g, Cuciula 2g, Ciubotariu şi Pîrîianu - câte 1g, Irimeascu 1g (1x7m), Vaidasigan, Tucanu, Rohozneanu, Stan.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. George Buricea, jucător HCM: „Am fi trebuit să fim câştigători după cele 60 de minute, nu să ajungem la 7 m. Se pare însă că nu suntem lăsaţi sub nicio formă. Cupa trebuia să ajungă la Reşiţa şi a ajuns acolo. Arbitrajul este principala cauză a rezultatului final. Nu se poate aşa ceva. Au fost cel puţin 15 greşeli mari împotriva noastră. Suntem prea mici pentru a ne putea pune în calea sistemului“. Laurenţiu Toma, căpitan HCM: „Se pare că nu am scăpat de blestemul aruncărilor de la 7 m, dar meritam să câştigăm pentru că am muncit. Regretăm că nu am putut dedica acest trofeu lui Zoran, dar sunt convins că este mulţumit de cum am jucat“. Eden Hairi, antrenor HCM: „Nu trebuia să ajungem la aruncările de la 7 m. Pregătisem şi acest lucru, stabilisem cine urma să arunce, însă nu am făcut public acest lucru pentru că nu mă gândeam că vom ajunge aici. Ne pare rău că nu am putut obţine acest trofeu pentru Zoran. Absenţele lui Adzic şi Băiceanu au contat, mai ales în apărare“. Nurhan Ali, director executiv HCM: „Este pentru a treia oară când pierdem o finală de Cupa României. Arbitrii ne-au măcelărit până în min. 55. Dacă aceşti arbitri sunt numărul unu în România, atunci înseamnă că nivelul arbitrajului românesc este foarte, foarte scăzut. Au ajuns prin muncă unde sunt acum, dar între timp au uitat tot ce înseamnă omenia. Nu am înţeles nici de ce federaţia a permis Reşiţei să vină cu mascote şi majorete, apoi le-a pus şi imnul la sală... Mai bine ne-ar fi spus dinainte şi jucam direct la Reşiţa“.

TRICOU PENTRU ALEKSANDER KURTES. La finalul întâlnirii cu UCM Reşiţa, din finala Cupei României, directorul executiv Nurhan Ali, i-a mulţumit lui Aleksander Kurtes, fiul cel mare al lui Zoran Kurtes pentru prezenţa la toate partidele susţinute de HCM la Braşov. Totodată, Nurhan Ali şi-a exprimat regretul pentru ratarea câştigării trofeului. „Suntem mâhniţi că nu am putut îndeplini ultima dorinţă a lui Zoran Kurtes. Copiii lui Zoran vor fi mereu în familia noastră, a HCM-ului“, a spus oficialul campioanei României. Din partea clubului HCM, Aleksander a primit un tricou cu semnăturile tuturor jucătorilor.