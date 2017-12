Arbitru bătut în toiul meciului

Sâmbătă, în Liga a IV-a la fotbal, s-a disputat etapa a patra din play-off şi play-out. Una dintre partide, CSO Ovidiu - CS Eforie, s-a întrerupt în minutul 73, la scorul de 1-2, după ce arbitrul de centru Marian Carson a fost lovit de spectatori şi de jucătorii gazdelor. Carson a suferit o fractură de piramidă nazală şi a fost operat la Spitalul Judeţean Constanţa, acolo unde va mai rămâne internat câteva zile. Detalii despre acest incident reprobabil ne-a oferit chiar cel agresat, de pe patul spitalului: „Era în repriza a doua. După ce am acordat un cartonaş galben unui jucător de la CSO Ovidiu, acesta a început să mă înjure şi l-am eliminat. Atunci, vreo 10-15 spectatori, suporteri ai echipei gazdă, au sărit gardul şi au intrat pe teren. Au început să mă lovească, au venit apoi şi doi-trei jucători de la Ovidiu şi au dat în mine. Am fost lovit de mai multe ori în zona capului, cu pumnul, probabil şi cu piciorul, că nici nu mai ştiu. Trăgeau de mine, unii mă împingeau, alţii mă ţineau ca să fiu lovit. După ce s-au mai potolit, au sărit în ajutorul meu nişte jucători de la echipa gazdă şi delegatul gazdelor (n.r. - Nicolae Bagia, antrenor la CSO, alături de Marius Axinciuc). Am primit îngrijiri medicale de la asistenta care era la meci şi de la un jucător al gazdelor, care probabil are pregătire în domeniu (n.r. - Robert Dulan, care este şi kinetoterapeut)”, a declarat Carson.

POLIŢISTUL A PLECAT LA PAUZĂ! Totuşi, cum este posibil să se petreacă aşa ceva pe un stadion, cel din Ovidiu, care nu este lipsit de garduri despărţitoare între teren şi tribune, mai ales că a găzduit în urmă cu câţiva ani meciurile din Liga a II-a ale echipei Viitorul Constanţa? „Ordinea la teren au asigurat-o un agent de la Poliţia din Ovidiu, care a şi semnat în foaia de joc, şi doi gardieni publici. La pauză sau după pauză, nu ştiu exact, au plecat de la stadion toţi trei. În repriza a doua, antrenorul echipei gazdă (n.r. - Marius Axinciuc) a început să agite spiritele. Erau câţiva colegi arbitri în tribună, veniseră să vadă meciul, şi mi-au povestit dialogul dintre el şi spectatori. „Ce facem, mă, îl batem?“, spuneau ei. „Daţi-i, mă, că merită!“, răspundea Axinciuc. Atunci au sărit ei gardul şi au intrat în teren. Oamenii de ordine s-au întors după ce au plecat toţi agresorii de la stadion, cred că s-au şi întâlnit pe drum! Colegii mei îi cunoşteau pe doi-trei dintre spectatorii care m-au lovit, pentru că îi mai văzuseră pe la meciuri. Dintre jucători, au dat în mine cei cu numărul 16 şi numărul 15. M-au ajutat colegii să-i identific”, a mai spus arbitrul lovit.

Este un incident foarte grav pentru fotbalul constănţean, un incident care numai datorită norocului nu s-a soldat cu o tragedie! Carson are o tăietură pe faţă la doar câţiva centimetri de ochiul drept! „Unul dintre delegaţii echipei gazdă a spus că m-am împiedicat şi am căzut! De aceea am fractură de piramidă nazală şi o tăietură lângă ochi, de vreun centimetru. Am fost operat şi trei-patru zile trebuie să rămân în spital. Urmează să fac o reclamaţie la Poliţia din Ovidiu împotriva celor care m-au lovit, dar şi împotriva celor care trebuiau să asigurea ordinea şi au plecat la pauză, pentru că mi-au pus viaţa în pericol. În prima repriză, cât au fost acolo, nu s-a întâmplat absolut nimic, toţi şi-au văzut de treaba lor”, a încheiat Marian Carson, care a fost ajutat la linii de asistenţii Marius Dumitru şi Florian Gavriluc. Printre arbitrii prezenţi în tribună s-au numărat Laurenţiu Ciuchiţă şi Constantin Zelca.

AXINCIUC NEAGĂ ACUZAŢIILE ŞI VREA SĂ-L DEA ÎN JUDECATĂ PE ASISTENTUL GAVRILUC Iată cum a relatat incidentele antrenorul lui CSO Ovidiu, Marius Axinciuc, acuzat că ar fi incitat spectatorii să bată arbitrul: „În acele momente, eu eram în tribună, trimis acolo în minutul 50 pentru proteste repetate. În prima repriză nu au fost deloc probleme. La scorul de 1-1, la o pasă de la 40 de metri a oaspeţilor, asistentul Gavriluc a ridicat fanionul, probabil pentru ofsaid, centralul nu l-a văzut şi a lăsat fanionul jos. Faza a continuat şi Eforie a marcat golul de 2-1. Jucătorul meu Iancu Ion a protestat la arbitrul asistent şi a primit galben pe merit. Precizez că eram în inferioritate numerică încă dinainte de marcarea golului. Mujdei Cristian a luat galben şi imediat roşu pentru proteste repetate. După golul de 2-1, meciul a mai continuat patru-cinci minute, iar la un henţ făcut în jumătatea noastră de teren, Badea Claudiu a primit galben, apoi roşu pentru că a vociferat. Atunci a început nebunia, din senin. Eu eram în tribună şi am văzut cum sar câţiva spectatori gardul şi intră în teren. Am strigat atunci la Bagia să aibă grijă să nu ia bătaie arbitrul. Nici vorbă să fie lovit de jucătorii mei, care au încercat pe cât posbil să-l apere pe Carson, alături de Bagia. Dacă eu aş fi incitat spectatorii, nu mai strigam la Bagia să-l apere pe arbitru şi nu îl mai lăsam pe Dulan să stea douăzeci de minute lângă arbitrul lovit. Am văzut şi eu declaraţia dată de asistentul Gavriluc pentru TV Neptun. Am martori observatorul partidei (n.r. - Dănuţ Drăgulin) şi mai multă lume din tribună că nu am incitat publicul, iar dacă el nu îşi retrage declaraţia, voi merge în instanţă. Este în joc imaginea mea, pe care mi-am creat-o în douăzeci de ani de fotbal. Nu înţeleg de unde ştie Gavriluc că eu am incitat, din moment ce el era la tuşa opusă băncilor de rezerve!”

POLIŢIA A DEMARAT O ANCHETĂ „Cazul a fost sesizat prin 112, la ora 15.40 (n.r. - sâmbătă). În zonă a fost trimis un echipaj al Postului de Poliţiei Ovidiu. Persoana care a alertat autorităţile a precizat că arbitrul central a fost bătut. Până în prezent nu a fost depusă nicio plângere penală, însă, cel mai probabil, victima va face acest lucru în zilele următoare. Poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare, au un cerc de suspecţi şi urmează ca, în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale, să facă încadrarea juridică a faptei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Bogdan Păduraru.