Arbitru bătut măr de jucătorii de la Aurora 23 August

Meciul Aurora 23 August - CSO Ovidiu, din etapa a 14-a a Ligii a IV-a la fotbal, Seria Est, programat sâmbătă, se anunţa unul liniştit, între două formaţii de mijlocul clasamentului, fără pretenţii de promovare şi fără grijile retrogradării. S-a jucat la Mangalia, pe terenul GSIB, pentru că terenul din 23 August este în curs de renovare. ”Gazdele” de la Aurora au condus la un moment dat cu 4-1, dar oaspeţii au revenit pe tabelă graţie a două penalty-uri transformate de Robert Dulan. În minutul 85, arbitrul Laurenţiu Ciuchiţă a arătat din nou punctul cu var din careul gazdelor, decizie care a stârnit furia necontrolată a jucătorilor de la Aurora. Conform unui martor ocular, penalty-ul a fost unul destul de uşor acordat, dar asta nu justifică evenimentele care au urmat, relatate chiar de Ciuchiţă. „În min. 85, după ce am acordat lovitură de pedeapsă pentru CSO Ovidiu, jucătorul cu nr. 11 de la Aurora, Iulian Olaru, m-a lovit cu pumnul în figură. A venit apoi jucătorul cu nr. 16, Ionuţ Baltag, şi m-a lovit cu un veritabil procedeu de K1, cu piciorul în piept, după care am căzut la pământ. Deşi eram căzut, Baltag m-a lovit cu piciorul în cap şi mi-am pierdut cunoştinţa. Inconştient fiind, am fost lovit cu piciorul şi cu pumnii de jucătorul cu nr. 5, Gabriel Brobonea. Nu numai eu am fost agresat, observatorului Ioan Gheorghică i-a fost băgată mâna în gât”, a notat Ciuchiţă în foaia de arbitraj.

Ioan Gheorghică a chemat ambulanţa şi poliţia la teren, iar Ciuchiţă a fost transportat la spitalul din Mangalia pentru îngrijiri medicale. Arbitrul mai menţionează în raport că delegatul şi antrenorul echipei din 23 August, Serpegean Senior (zis ”Tahamata”), a creat presiune încă de la începutul meciului, a protestat la deciziile arbitrilor, i-a înjurat pe aceştia şi chiar a intrat pe teren în două rânduri, fiind trimis în tribună în min. 51. La finalul partidei, Serpegean i-a spus lui Ciuchiţă: „Ce bine îmi pare că ai luat bătaie, mă bucur şi o să te mai bat şi eu când o să te prind în Constanţa”! Să mai precizăm că, în momentul întreruperii jocului, la scorul de 4-3 în min. 85, Aurora avea doi jucători eliminaţi, Viorel Bălteanu (min. 76) şi Mircea Vlădoiu (min. 80). La numai 24 de ore după acest incident, arbitrul Laurenţiu Ciuchiţă a condus la centru şi întâlnirea dintre Ulmetum Pantelimon şi Pescăruşul Gîrliciu, din Campionatul Judeţean, Seria Nord, scor 1-0, în care a avut, din nou, probleme. „În minutul 77 l-am eliminat pe Marius Stroie, de la gazde, care mi-a vorbit urât”, a consemnat Ciuchiţă în raportul de joc.