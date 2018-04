Arbitru constănţean la turneul Final Four al Ligii Campionilor la baschet masculin

La sfârşitul săptămânii viitoare, la Atena, în perioada 4-6 mai, se vor disputa partidele din cadrul 2018 Basketball Champions League Final Four, iar la această importantă competiţie oraşul Constanţa va avea un reprezentant. Arbitrul Marius Ciulin, în vârstă de 41 de ani, de profesie economist, va oficia la acest turneu, reuşind o performanţă demnă de remarcat. Arbitru FIBA din 2003, Marius Ciulin este căsătorit şi are doi copii, iar ca arbitru principal şi-a început activitatea în 1995, debutând în prima ligă din România peste patru ani, în 1999, iar în Euroligă în 2007. Printre competiţiile importante la care Marius Ciulin a mai fost prezent se numără Eurobasket la feminin, în 2005, 2007 şi 2009, şi la masculin în 2011 şi 2013, Campionatul Mondial U19 feminin, în 2007, şi Campionatul Mondial U17 masculin, în 2010, dar şi FIBA EuroBasket 2017.

Programul partidelor din turneul Final Four al Ligii Campionilor la baschet masculin este următorul - semifinale, vineri, 4 mai: MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) - AS Monaco (Franţa) şi AEK Atena (Grecia) vs UCAM Murcia (Spania); duminică, 6 mai - finalele.