Arbitru FIFA la derby-ul FC Farul - Săgeata Stejaru

Derby-ul dintre FC Farul şi Săgeata Stejaru, programat duminică, pe Stadionul “Farul”, de la ora 11.00, în etapa a 7-a a Ligii a II-a, va avea parte de un arbitraj de nivel european, Comisia Centrală de Arbitri delegîndu-l, ieri, pe arbitrul cu ecuson FIFA Augustus Constantin, din Rm. Vîlcea. Curios, fiul fostului preşedinte al CAA, Gheorghe Constantin, aflat pentru moment în arest din cauza unor acuzaţii de corupţie, l-a înlocuit în ultimul moment pe brăileanul Ionel Ivan, care fusese desemnat, iniţial, să conducă meciul de la Constanţa. Schimbarea a fost explicată chiar de actualul şef al CCA, Vasile Avram: “A fost o greşeală a comisiei de delegare. Ionel Ivan a mai condus Farul în acest sezon şi nu era posibil să fie din nou arbitru la Constanţa, după doar cîteva etape. Am sesizat eroarea şi am decis să delegăm alt arbitru”. Centralul brăilean nu fusese informat, ieri, despre schimbare, însă a primit vestea fără prea mare supărare. “Au mai fost astfel de schimbări şi probabil voi fi delegat în altă parte. Tot ce pot spune este că nu am nicio problemă medicală”, a spus Ionel Ivan. Un motiv pentru schimbarea lui Ionel Ivan ar putea fi însă faptul că brăileanul nu şi-a primit banii pentru meciul dintre FC Farul şi Concordia Chiajna, arbitrat în etapa a 2-a a ligii secunde, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea oaspeţilor, care a avut loc pe 21 august, la Constanţa. Conform regulamentului, gruparea de pe litoral ar fi trebuit să-i achite centralului baremul de 952 lei, celor doi asistenţi cîte 767 lei, iar arbitrului de rezervă 200 lei. “Mi-am verificat cardul şi nu mi-au intrat încă banii”, a recunoscut, ieri, Ionel Ivan. “De săptămîna viitoare, toate cluburile vor fi obligate să achite baremurile arbitrilor înaintea meciurilor sau la cel mult 30 de minute după ultimul fluier. În acest moment, banii ajung la arbitru prin transfer bancar, ceea ce este un pic mai dificil. Dacă un club nu a plătit baremurile pentru arbitri, aceştia trebuie să ne atenţioneze, iar noi sesizăm Comisia de Disciplină, care sancţionează clubul respectiv”, a explicat preşedintele CCA, Vasile Avram. “Lui Ionel Ivan îi venise suspect de repede rîndul să arbitreze Farul, aşa că ne va arbitra Augustus Constantin, care are ecusonul FIFA. În privinţa achitării baremurilor, este o procedură mai greoaie, pentru că patronii au conturile în străinătate şi durează ceva timp pînă intră banii în conturile clubului, iar apoi ajung la arbitri. Nu avem un termen limită pentru a achita baremurile”, a explicat preşedintele grupării constănţene, Mircea Crainiciuc.

Şedinţă de refacere pentru titularii de miercuri

Jucătorii Farului, care au evoluat pe toată durata meciului cu Astra Ploieşti, din Cupa României, au efectuat, ieri după-amiază, o şedinţă de refacere, în timp ce rezervele au făcut doar alergări uşoare. Singurii care au acuzat accidentări sînt Alexandru Măţel şi Cosmin Matei, însă ambii pot fi recuperaţi pînă la ora partidei cu Săgeata Stejaru. Mulţumiţi de evoluţia echipei în ultimele meciuri, oficialii Farului speră ca formaţia pregătită de Marius Şumudică să bifeze duminică o nouă victorie şi să urce pe locurile fruntaşe din clasamentul Seriei I. “Echipa începe să se armonizeze şi sînt deja cîteva rezultate pozitive în ultima vreme. Sperăm ca şi la acest derby al Dobrogei, care se dispută, din păcate, cu porţile închise, să facem un joc bun şi să obţinem victoria. Totodată, sper să fie ultimul meci fără spectatori”, a spus Crainiciuc.

Aseară, jucătorii constănţeni au avut parte de o surpriză plăcută, cînd au primit din partea conducerii clubului prima de victorie pentru partida cu Sportul Studenţesc. Astfel, fiecare titular a încasat cîte 1.000 de lei, cu aceeaşi sumă urmînd să fie răsplătit şi un succes în disputa cu Săgeata.