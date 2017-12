Arbitrul Gelu Dimaca s-a retras din activitate

După o carieră de aproape două decenii, arbitrul constănţean Gelu Dimaca, în vârstă de 35 de ani, a decis să îşi agaţe fluierul în cui şi să renunţe la activitatea competiţională. La iniţiativa Comisiei Judeţene de Arbitri Constanţa, for condus de Aurel Oniţă, colegii i-au organizat lui Dimaca o petrecere-surpriză, marţi seară, la Complexul Sportiv Eden. Proaspătul arbitru retras din activitate a primit o diplomă, un tricou cu poza echipei arbitrilor participantă la ultima ediţie a Cupei Prieteniei la futsal şi o mică plachetă de bronz, cu un fluier şi o minge de fotbal în miniatură, cadourile fiind înmânate de foştii mari arbitri constănţeni Vasile Curt şi Marcel Lică, în aplauzele celor prezenţi, printre care s-au aflat arbitrii Sebastian Stoianof, Dan Burcă, Bela Szoke, Adrian Midişan, Claudiu Marcu, Costache Fernando, Gabriel Georgescu, Sorin Păduraru şi Cosmin Stoian.

„A fost o surpriză extraordinară, mai ales că nu m-am aşteptat nicio clipă, colegii păcălindu-mă că mergem să jucăm fotbal. De altfel, vreau să le mulţumesc pentru că m-au sprijinit de fiecare dată şi au fost alături de mine. Mă simt un pic ciudat că mă retrag, mai ales că sunt tânăr. Din câte am înţeles, la nivel judeţean mai este nevoie de experienţa mea, iar după sărbători voi lua o decizie în această privinţă”, a spus Dimaca. Constănţeanul s-a aflat câţiva ani în lotul naţional de arbitri ca asistent, fiind delegat la mai multe meciuri din prima ligă. În 2004, Comisia Centrală de Arbitri, condusă în acea vreme de Ion Crăciunescu a decis să-l retrogradeze în ligile inferioare din cauza unei erori comise în meciul Rapid - FC Argeş, scor 3-2, desfăşurat în luna noiembrie, când nu a semnalizat o poziţie de ofsaid la marcatorul primului gol al piteştenilor, Ilie Baicu. Ulterior, Dimaca s-a reprofilat şi a devenit arbitru la centru, conducând mai multe meciuri în ligile inferioare. El a ieşit din nou în evidenţă anul trecut, când a fost lovit în plină figură de primarul comunei Castelu, în pauza meciului dintre Viitorul Nisipari şi Dunărea Ostrov, din cadrul Seriei a II-a a Ligii a IV-a. „A fost o carieră cu bune şi cu rele. Anul 2004 a fost unul de excepţie pentru mine, chiar dacă s-a terminat prost. Am fost retrogradat, pentru că era nevoie de un exemplu, chiar dacă greşeala mea nu a influenţat soarta meciului. Este marele meu regret, pentru că poate am fi vorbit acum despre Dimaca drept un asistent din Liga I sau chiar de pe lista FIFA. I-am spus lui Crăciunescu că din cauza lui tocmai m-am retras şi a recunoscut că îi pare rău. Pe viitor, mi-aş dori să ocup o funcţie administrativă în cadrul unui club, director sportiv, delegat sau poate chiar preşedinte”, a spus Dimaca. Fostul arbitru va începe anul viitor cu o mare bucurie, soţia sa, Liliana, urmând să-i dăruiască o fetiţă.