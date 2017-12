Arbitrul Rosetti s-a retras din activitate

Arbitrul italian Roberto Rosetti, în vârstă de 43 de ani, s-a retras din activitate, el urmând să se ocupe de delegările pentru Serie B, informează site-ul oficial al UEFA. „Este corect să spun că am avut o carieră extraordinară. Am început la 16 ani, iar acum am 43. A fost o mare parte a vieţii mele - 13 sezoane în Serie A, două turnee finale ale Cupei Mondiale, trei semifinale ale Ligii Campionilor şi finala Euro... Acum, că am primit această ofertă, m-am hotărât să aleg alt drum în carieră. Mă retrag când sunt încă în top, pentru a le lăsa locul arbitrilor mai tineri. Sunt foarte mulţumit de decizia mea”, a declarat Rosetti.

Roberto Rosetti, un director de spital din Torino, amator de tenis, a devenit arbitru FIFA în 2002. Printre primele sale meciuri importante în competiţiile europene se numără finala Cupei UEFA Intertoto, din 2004. Rosetti stăpâneşte şi engleza şi franceza, pe lângă limba sa natală, italiana. El a condus la centru la Cupa Mondială under-20 din 2003. În vara anului 2005, Rosetti a arbitrat trei partide din cadrul Cupei Confederaţiilor. Rosetti a mai arbitrat finala Campionatului European din 2008, dintre Spania şi Germania, dar şi două meciuri de la Cupa Mondială din Africa de Sud (Australia - Ghana din grupe, Argentina - Mexic din optimi). La ediţia din acest an a CM, Roberto Rosetti a validat un gol marcat pentru Argentina de Carlos Tevez, din ofsaid, la meciul cu Mexic din optimile de finală. Când nu s-a aflat pe terenul de fotbal, lui Rosetti i-a plăcut să citească şi a fost pasionat de cinema. Însă pe teren el a fost omniprezent în competiţiile intercluburi. La ediţia 2008-2009 a Ligii Campionilor a arbitrat şapte meciuri, între care şi semifinala dintre Arsenal Londra şi Manchester United. În Serie A, Roberto Rosetti a condus la centru 189 de partide. El a mai arbitrat trei finale ale Cupei Italiei şi a fost desemnat de Asociaţia Fotbaliştilor Italieni de cinci ori consecutiv cel mai bun arbitru din Italia, în perioada 2006-2010.