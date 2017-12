Arbori ornamentali

Primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, a declarat, referitor la decorarea oraşului cu pomi ornamentali de sticlă, că achiziţia a fost făcută din localitatea Izmir din Turcia, iar preţul de achiziţie a fost mai mic decât cel afişat de fabrică. „Pentru a achiziţiona aceşti pomi, cu care am decorat oraşul, am fost ajutaţi de primarul şi prefectul din Gemlik, cu care suntem înfrăţiţi. La preţul de fabrică am adăugat valoarea transportului, vama şi TVA-ul. Cred că am dat dovadă de transparenţă în ceea ce priveşte această achiziţie şi nu putem fi acuzaţi că am făcut investiţia în detrimentul oraşului. Avem un oraş cu care, mai nou, ne putem mândri“, a declarat Matei. (I.H.)