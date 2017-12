Arctic Monkeys şi Mika, marii cîştigători ai Brit Awards

Miercuri seară, la Londra, s-au decernat premiile industriei muzicale britanice. Gazdele evenimentului au fost Ozzy Osbourne şi soţia sa, Sharon, iar Sir Paul McCartney, care a fost prezent pentru prima dată pe scena galei, a încheiat seara cu un minirecital. Cîntăreaţa britanică, care a primit premiul pentru contribuţia sa imensă în muzica pop, a încîntat publicul cu cîteva piese, printre care şi “Hey Jude” şi “Live and Let Die”, compuse împreună cu fosta soţie, Linda. Sir Paul McCartney calcă astfel pe urmele unor mari artişti precum Oasis, Paul Weller, Sir Bob Geldof, John Lennon, colegul său din trupa Beatles şi Sting, care au fost recompensaţi cu prestigiosul premiu, votat de reprezentanţi ai industriei muzicale.

Premiul pentru cea mai strălucită performanţă pe scenă i-a revenit lui Mika, artist comparat adesea pentru vocea sa cu Freddie Mercury. La categoria cel mai bun show britanic a fost aleasă trupa Take That cu piesa “Shine”. Cea mai bună cîntăreaţă internaţională a fost desemnată Kylie Minogue. Starul australian, care a interpretat single-ul său ”Wow”, a declarat că se simte foarte recunoscătoare. De cealaltă parte, Kanye West, care nu a fost prezent la ceremonie, a primit premiul pentru cel mai bun artist internaţional. Mark Ronson, care a cîntat alături de Christina Aguilera sau Jay-Z, a primit premiul pentru cel mai bun single al anului. Premiul la categoria cel mai bun single britanic feminin a fost obţinut de cîntăreaţa şi compozitoarea Kate Nash. Renăscută parcă din propria cenuşă, după ultima internare pentru dezintoxicare, controversata Amy Winehouse a apărut pe scenă în plină formă pentru a cînta hit-ul “Valerie” alături de Mark Ronson. Trupa Foo Fighters a cîştigat trofeul pentru cel mai bun grup internaţional şi cel mai bun album internaţional, pentru “Echoes Silence Patience & Grace”.

Pentru al doilea an consecutiv, extravaganţii membri ai formaţiei Arctic Monkeys au fost desemnaţi drept cel mai bun grup britanic al anului, iar creaţia lor, “Favourite Worst Nightmare”, a fost distinsă cu titlul de cel mai bun album. Cei patru rockeri de la Arctic Monkeys, originari din Sheffield, nordul Marii Britanii, au devenit celebri în toată lumea cu primul lor album, “Whatever People Say I Am, That\'s What I\'m Not”, care a fost ales cel mai bun album britanic la Brit Awards din 2007.