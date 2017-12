Arctic Monkeys va lansa un DVD în noiembrie

Trupa britanică va lansa, pe 3 noiembrie, un DVD cu înregistrări din concertul live “Arctic Monkeys At The Apollo”, informează New Musical Express. DVD-ul a fost înregistrat în timpul unui concert pe care trupa originară din Sheffield l-a susţinut în decembrie anul trecut, la Manchester, acesta fiind ultima reprezentaţie din cadrul turneului mondial al formaţiei. Regia materialului este semnată de Richard Ayoade. Filmul va rula şi într-o serie de cinematografe independente din Marea Britanie, începînd cu 14 octombrie. Printre piesele incluse pe DVD se numără “Brianstorm”, “This House Is A Circus”, “Teddy Picker”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “Dancing Shoes”, “Balaclava”, “When The Sun Goes Down”, “Fluorescent Adolescent”, “Do Me A Favour” şi “A Certain Romance”.

Arctic Monkeys este o trupă britanică indie, formată în 2002, care îi are ca membri pe Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders şi Nick O\'Malley. Formaţia s-a bucurat de succes odată cu lansarea primului său single, “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, care a ajuns pe locul întîi în topul UK Singles. Albumul lor de debut, “Whatever People Say I Am, That\'s What I\'m Not”, lansat în ianuarie 2006, a fost, la acel moment, cel mai bine vîndut album din istoria industriei muzicale britanice.