Arcul lui Legolas, vândut la licitaţie

Arcul folosit de actorul Orlando Bloom în filmele din seria ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” a depăşit orice aşteptări şi a fost vândut la licitaţie, la sfârşitul săptămânii trecute, cu 372.000 de dolari. Arcul a fost unul dintre obiectele vândute la cele mai mari preţuri la licitaţia organizată de casa Profile in History, la Los Angeles. În acea trilogie, actorul britanic a jucat rolul elfului Legolas. Un alt obiect vândut la un preţ mare a fost rochia purtată de Kate Winslet în timpul filmării celebrei scene din filmul ”Titanic”, în care personajul ei, Rose DeWitt Bukater, încearcă să sară peste bord. Rochia s-a vândut cu 330.000 de dolari. Printre celelalte obiecte valoroase care au fost achiziţionate la această licitaţie se numără macheta unui avion de luptă X-Wing din franciza ”Stars Wars / Războiul Stelelor”, vândut cu 270.000 de dolari, un costum al personajului Mr. Spock interpretat de Leonard Nimoy în al doilea sezon al serialului ”Star Trek”, vândut cu 114.000 de dolari şi un costum purtat de Johnny Depp în filmul ”Sleepy Hollow / Legenda călăreţului fără cap”, vândut cu 96.000 de dolari.