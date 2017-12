ARD, validă pentru alegerile parlamentare

FURĂCIUNE Cei care la începutul anului atacau alianţa dintre PNL şi PSD, despre care spuneau că nu se poate prezenta la alegeri sub sigla USL decât prin absorbţia unuia dintre partide, ies acum pe scena politică tot cu un amestec de partide sub denumirea: Alianţa România Dreaptă (ARD). De fapt, în spatele acestui ghiveci politic nu se află altcineva decât Traian Băsescu, care în cele 45 de zile cât a fost suspendat a conceput avortonul politic cu trei capete: Vasile Blaga, Mihai-Răzvan Ungureanu şi Aurelian Pavelescu. “Pe lângă faptul că este o furăciune grosolană, uzurpând numele Asociaţiei România Dreaptă, această Alianţă nu este decât o nouă invenţie în spatele căreia se ascunde încercarea disperată a PDL de a păcăli electoratul şi de a se dezice de propria sa identitate. Prin această zbatere, portocaliii, mascaţi sub chipuri şi nume cât mai diverse şi mai colorate, speră ca, în doar câteva luni, electoratul să uite jafurile, incompetenţa şi abuzurile guvernărilor Boc-Ungureanu. În fapt, ARD este aceeaşi construcţie care serveşte interesele politice ale lui Traian Băsescu şi care, nu în ultimul rând, este fabricată chiar în laboratoarele cotroceniste”, a declarat deputatul PNL de Constanţa Gheorghe Dragomir.

RESPINGERE Asociaţia la care face referire deputatul liberal a depus pe 18 septembrie o cerere la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) prin care solicita anularea deciziei Biroului Electoral Central din 17 septembrie, prin care ARD a fost înregistrat pentru alegerile din 9 decembrie. Decizia ÎCCJ a venit imediat, adică ieri, care a respins contestaţia Asociaţiei România Dreaptă şi care a consfinţit astfel noua alianţă a lui Băsescu. Decizia ÎCCJ este surprinzătoare având în vedere că reprezentanţii Asociaţiei România Dreaptă au invocat “o chestiune de valabilitate a protocolului de constituire a ARD, care este semnat de Blaga pentru PDL şi Ungureanu pentru Forţa Civică, aleşi ca preşedinţi la congresele acestor partide, dar care nu sunt înscrişi încă în registrul partidelor politice\". În ceea ce priveşte asemănarea de nume dintre Asociaţia România Dreaptă şi ARD, reprezentanţii Asociaţiei au depus o acţiune la Judecătoria Sectorului 1, care are ca termen luna martie 2013 şi, ca obiect, uzurparea.