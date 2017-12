Are 100 de ani, dar dovedește o vivacitate remarcabilă

Ajutorarea vârstnicilor a fost mai mereu o prioritate pentru administrația publică locală din Constanța. În ultimii 16 ani, Primăria a acordat atenție persoanelor aflate la vârsta a treia. De la asigurarea transportului gratuit pentru bătrânii care au venituri mai mici de 1.000 de lei până la acordarea de pachete cu alimente, măsurile de sprijin pentru cei de vârsta a treia nu au lipsit. În semn de recunoștință, fostul primar Radu Mazăre a instituit tradiția premierii celor care împlinesc 80 de ani de viață sau 50 de ani de căsnicie. Obiceiul a fost păstrat și de actualul primar interimar, Decebal Făgădău, care a extins programele dedicate vârstnicilor, acordând bani și celor au împlinit 90 și 100 de ani. La Casa de Cultură a Sindicatelor, 51 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie, 144 de pensionari care au împlinit 80 de ani și nouă persoane care au ajuns la vârsta de 90 de ani au primit din partea Primăriei, luni, câte 300 de lei și o floare. Cu această ocazie, Făgădău i-a anunțat pe vârstnici că intenționează să extindă programul „Respect”, derulat de Primărie. „În afara tichetelor alimentare, aș vrea să mai acordăm vouchere culturale și de sănătate. Cu alte cuvinte, pensionarii vor avea gratuitate la muzee și la spectacole și vor primi gratuit anumite medicamente”, a spus Făgădău.

UN SECOL DE VIAȚĂ

Marea surpriză de la festivitatea de premiere a vârstnicilor a fost prezența unui pensionar care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Cu o vivacitate care i-a ascuns complet vârsta, Gheorghe Toșa a fost pata de culoare a ceremoniei organizate de Primărie. Toșa a glumit cu mai „tinerii” săi colegi de sală și le-a dezvăluit care este secretul longevității și vivacității sale. „Totul este să duci o viață cumpătată. Să mănânci sărăcăcios, iar carnea nu trebuie să fie alimentul de bază. Recunosc faptul că nu mi-am impus un astfel de stil de viață, ci am fost nevoit. Eu provin dintr-o familie săracă și toată viața mea am muncit în agricultură. La noi în familie, carnea era un lux. La toate acestea se adaugă faptul că nu am fost un cosumator de băuturi. Am stat departe de licoarea lui Bachus”, a spus Gheorghe Toșa. Născut în Grecia, Toșa a venit în România în 1928, împreună cu familia sa. „Eu sunt machidon, iar noi am simțit că Dobrogea este casa noastră. În toți acești ani, am agonisit o avere frumoasă: cinci copii, din care cel mai mare are 71 de ani, 10 nepoți, cel mai mare având 51 de ani, și 15 strănepoți”, a conchis Toșa.