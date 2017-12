Arendaşii Ioanei Băsescu, subvenţii pentru nemuncă

BANII - OCHIUL DRACULUI… Traian Băsescu s-a transformat peste noapte în latifundiar. E drept că sutele de hectare de teren agricol au fost achiziţionate de una dintre fiicele lui, Ioana Băsescu, dar totul a fost făcut sub oblăduirea şi atenta monitorizare prezidenţială. Faptul în sine că Băsescu este acum acuzat de trafic de influenţă nu mai contează, cum nu mai are importanţă nici că înregistrează un deficit masiv de imagine din cauza acestei afaceri (şi nu numai!) etalate la scenă deschisă. Pur şi simplu nu-i mai pasă de ceea ce crede poporul, care oricum l-a trimis acasă la referendum. Nu se va duce el chiar acasă, pentru că s-a pregătit să fie liderul opoziţiei de dreapta în anii care urmează. Revenind la terenul prezidenţial, vă spunem că cele două firme (Amygo MT şi Royalagro) care au avut în arendă terenul cumpărat de Ioana Băsescu în judeţul Călăraşi vor fi amendate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu 143.000 de euro pentru că, deşi au primit subvenţiile aferente acestui an, nu au lucrat pământul până la 1 decembrie, aşa cum prevede legislaţia... Mai exact, la începutul anului, arendaşii au declarat că lucrează o suprafaţă, au primit deja o parte din subvenţiile aferente, dar între timp au ajuns să exploateze un teren mai mic. Şi ce s-a făcut cu banii? În buzunarele cui or fi intrat?

ÎNCEP AUDIERILE De la APIA, trecem la Parlament. Din cauza suspiciunilor existente după acordarea creditului, plenul Senatului a aprobat iniţierea unei anchete parlamentare privind activitatea CEC Bank de către Comisia pentru buget-finanţe. Luni, adică pe 9 decembrie, ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu, preşedintele unităţii bancare, Radu Gheţea, şi directorul Direcţiei de Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză, sunt invitaţi la comisie pentru audieri. Preşedintele Comisiei senatoriale de buget-finanţe, Cosmin Nicula, a precizat, vineri, că documentele cerute până acum au fost trimise şi urmează să fie analizate de senatori începând de luni: „Ne-am sesizat tocmai în urma ultimelor evenimente pe care le-am văzut pe televizor. Trebuie să ţinem cont de faptul că CEC este o bancă a statului român, cu capital integral românesc, şi mi se pare absolut normal ca ei să vină să dea nişte explicaţii unei comisii parlamentare“. El a arătat că toate concluziile comisiei vor fi cuprinse într-un raport care va fi prezentat până pe data de 18 decembrie Biroului Permanent al Senatului. Şi premierul Victor Ponta a anunţat, săptămâna trecută, că a discutat cu liderii grupurilor parlamentare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă în cazul „Călăraşi“, mai exact pentru a se analiza dacă şeful statului a făcut trafic de influenţă când l-a sunat pe ministrul Finanţelor şi l-a rugat să nu-l schimbe din funcţie pe preşedintele CEC Bank şi pentru a fi studiate toate aspectele încheierii tranzacţiei sub oblăduirea şefului statului.