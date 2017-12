Arest la domiciliu pentru ginerele lui Bercea

După aproape un an petrecut în închisoare și după numeroase cereri de eliberare respinse de magistrați, Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, a scăpat din spatele gratiilor. Curtea de Apel Constanța a decis, miercuri, plasarea acestuia în arest la domiciliu, hotărârea fiind definitivă. La scurt timp de la emiterea sentinței, Marius Constantin a părăsit Penitenciarul Poarta Albă. Amintim că tânărul este judecat, alături de soția sa, Izaura Anghel, de cumnații lui, Florin Anghel și Grinică Anghel, precum și de soacra sa, Fănica Anghel, pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. Potrivit procurorilor DNA Constanța, cei cinci inculpați l-ar fi amenințat pe fratele fostului președinte că vor face publică o înregistrare compromiţătoare la adresa familiei Băsescu dacă nu le înapoiază suma de 280.000 de euro pe care susțin ei că ar fi dat-o drept mită pentru a-l ajuta pe Bercea să scape din pușcărie. Mircea Băsescu i-a denunţat şi i-a ajutat pe anchetatori să organizeze un flagrant, pe 29 mai 2014, în biroul său din Portul Constanţa. Marius Constantin, Izaura Anghel şi Grinică Anghel au fost prinşi la scurt timp după ce au primit 10.000 de euro de la Mircea Băsescu. Singurul care a ajuns după gratii a fost Marius Constantin, în vreme ce rudele sale au fost cercetate în libertate, sub control judiciar. La acea dată, Fănica Anghel era încarcerată în penitenciar, unde ispășea o pedeapsă de un an pentru instigare la mărturie mincinoasă. Toată această poveste cu iz penal a început în ziua în care Bercea Mondial a fost arestat preventiv pentru că, în februarie 2011, şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară. Pentru a-l scoate din pușcărie, rudele acestuia i-au dat lui Mircea Băsescu 600.000 de euro.