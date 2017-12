Arestați după ce au spart boxele unor blocuri

Magistrații Tribunalului Constanța au decis sâmbătă ca doi dintre cei trei suspecți care au prăduit boxele unor blocuri din municipiul Constanța să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. Asta după ce Judecătoria Constanța a dispus cercetarea indivizilor în stare de libertate. Procurorii au făcut, însă, recurs, iar Ionel Grigoraş, de 34 de ani, din Călărași, şi Gabriel Vasile Dănilă, de 21 de ani, din Iași, au ajuns în spatele gratiilor. Complicea lor, Gica Oprea, de 35 de ani, din comuna Deleni, va fi anchetată sub control judiciar. Amintim că, în noaptea de joi spre vineri, cei trei au fost prinși de polițiștii Secției 4 pe strada Dezrobirii, în cartierul Inel II, din municipiul Constanța, după ce au ieșit din scara unui bloc cărând mai mulți saci. Oamenii legii au stabilit că suspecții au dat buzna în boxele a două imobile, de unde au șterpelit unelte, alimente, produse de curățenie, un ventilator, pahare, mai multe boxe, cabluri și un monitor. Suspecții s-au ales cu dosare penale pentru furt calificat. Niciunul dintre ei nu se află la prima abatere. Grigoraș și-a petrecut mai bine de zece ani în spatele gratiilor. În 2000, el a fost încarcerat pentru nouă ani, după ce a comis o crimă, iar din 2012 până în 2014 a ispășit o pedeapsă pentru furt. A muncit doar opt luni în toată viața lui și spune că a reușit să se întrețină prin alte mijloace. Deși cazierul îl contrazice, susține că până acum nu a comis nicio faptă penală. „Eu nu am furat niciodată din apartamente, societăţi comerciale și nici nu am comis tâlhării. Eu nu fac aşa ceva! Am muncit în București, la Romprest, dar m-au dat afară pentru că nu aveam acte de identitate. În restul timpului luam cei 50 de bani din cărucioarele de la hipermarketuri și câştigam bine, cam 70 - 80 de lei pe zi“, a declarat suspectul.