Arestare în dosarul crimei din Valu lui Traian

Magistraţii Tribunalului Constanţa l-au arestat preventiv, vineri seară, pe tânărul suspectat că l-a ucis în bătaie pe Viorel Cosma, de 52 de ani. Florin Petrescu, de 23 de ani, din Valu lui Traian, va sta în spatele gratiilor timp de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor. Cazul a ajuns în atenţia anchetatorilor joi dimineaţă, când un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că şi-a găsit vecinul mort în casă. „Nu îl mai văzusem de sâmbătă şi m-am gândit să merg până la el, să văd dacă i s-a întâmplat ceva. Ultima dată când am stat de vorbă cu el era în curte şi am observat că avea răni pe faţă. Când l-am întrebat ce a păţit, mi-a spus că l-a bătut Florin. Acum, când am intrat în locuinţa lui, l-am găsit mort, în baie, căzut lângă cadă“, a declarat Mihai Crăciun, cel care a făcut descoperirea. Din declaraţiile martorilor, oamenii legii au stabilit că între cei doi a izbucnit un conflict din cauza unei lanterne. „Sâmbăta trecută m-am întâlnit cu Viorel pe stradă şi l-am întrebat ce a păţit. Mi-a spus că l-a bătut nepotul meu, Florin Petrescu. Totul a plecat de la o lanternă. Cu doar câteva zile înainte de scandal, tatăl lui Florin i-a dat o lanternă lui Viorel ca să o vândă. Eu am cumpărat-o de la el cu 10 lei. A doua zi, Florin a văzut-o la mine, iar când m-a întrebat de unde o am, i-am spus că mi-a vândut-o Viorel. Am înţeles că, atunci când Florin l-a întrebat pe tatăl lui de lanternă, ăsta, care cred că era beat când i-a dat-o lui Viorel, i-a răspuns că nu ştie nimic. De aici cred că a pornit scandalul“, a declarat unchiul lui Florin Petrescu, Constantin Degeratu.