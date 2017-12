Arestarea lui Vântu, un show mediatic penibil

Multe voci au susţinut că arestarea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu va deturna atenţia opiniei publice de la situaţia dezastruoasă din ţară. Oamenii rămân pe drumuri, alţii se trezesc cu venitul redus, iar toate preţurile cresc, anunţând un final de an tensionat. Însă majoritatea constănţenilor au spus că circul mediatic li se pare unul ieftin, iar ce se întâmplă acum în ţară e prea grav ca să fie mascat cu o arestare, fie ea şi de răsunet. O opinie elocventă a fost cea a lui Mihai Abălăiesei: \"Filme de astea am mai văzut la televizor. Arestarea preventivă nu înseamnă nimic serios. Ceva credibil ar fi fost dacă arestarea survenea unei decizii judecătoreşti irevocabile. Aşa, tot ce se întâmplă nu reprezintă decât un show mediatic penibil\".

NU AVEM FLOTĂ, CE DACĂ VÂNTU E ARESTAT?. Ţara trebuie reconstruită. În loc să se piardă vremea cu vânători de vrăjitoare, mai bine politicienii ar crea condiţii pentru îmbunătăţirea situaţiei economice autohtone. Constanţa, fiind un oraş maritim, este văduvită de ceea ce ar trebui s-o caracterizeze - vapoarele cu pavilion românesc. \"Suntem un oraş portuar şi ar trebui să avem vapoare. Flota românească a dispărut. Toate vapoarele sunt acum cu pavilioane străine. Dacă se apucau şi construiau câte unul pe an, măcar aveam o flotă de 20 de vapoare. Deşi e greu printre străini, eu sunt marinar la o companie italiană de 11 ani. Dar alţi colegi nu au fost la fel de norocoşi. Îi văd cerşind pe lângă alimentare şi cimitire\", a spus George Popa. El a mai adăugat că există ţări care nu au ieşire la mare, dar au flotă. \"La Veneţia, am văzut nava \"Târgu Ocna\", pe care am navigat ani de zile. Dar desigur că nu avea pavilion românesc, avea arborat steagul Republicii Moldova. Bine că au moldovenii flotă\", şi-a vărsat năduful marinarul.

UN COMPLOT A FOST ÎNĂBUŞIT ÎN FAŞĂ. Pentru o pensionară care s-a recomandat Geta, arestarea lui Vântu a fost o mişcare preventivă a preşedintelui împotriva unui grup care doreşte răsturnarea lui de la putere. \"Mogulii Vântu, Patriciu, Voiculescu şi alţii de teapa lor complotează împotriva preşedintelui. Acesta a acţionat preventiv şi a atacat primul, împiedicând răsturnarea sa, în viitorul apropiat, de la putere. Băsescu nu ar trebui îndepărtat, ci ar trebui să primească mai multă putere, pentru că acum nu are prerogativele necesare să facă ordine în ţară. Acum el este doar un simplu angajat, alţii conduc ţara\", a precizat Geta.

VÂNTU NU ESTE UN PERICOL SOCIAL. Deşi destule persoane au declarat că subiectul li se pare derizoriu sau nici măcar nu au auzit de el, pentru că nu urmăresc presa, unii constănţeni aveau o opinie formată. \"Vântu nu este un pericol social. Dacă trebuia arestat pentru ceva, ar fi trebuit să fie încarcerat pentru FNI. Dar nu acum, atunci. Mulţi păgubiţi au rămas şi acum fără banii investiţi. Le mai dă cineva banii înapoi?\", a spus Ionel Iciu.