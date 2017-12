Expresia aceasta nu îmi aparţine, dar mi se pare extrem de inspirată, motiv pentru care am şi folosit-o ca titlu al editorialului de faţă. Într-adevăr, cazul lui Constantin Nicolescu exact aşa se vede şi pare să se înscrie într-o serie de acelaşi tip, după cum a ameninţat însuşi Traian Băsescu în alocuţiunea ţinută în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei! N-aş fi crezut să apuc ziua în care preşedintele României se laudă cu actele sale tiranice în văzul europenilor, ba chiar anunţă în public viitoare arestări... Mitingurile tăcerii, organizate ieri de PSD în faţa sediilor PDL din aproape întreaga ţară, au încercat să tragă un semnal de alarmă nu doar cu privire la cazul din Argeş şi la abuzurile justiţiei politizate, transformată în poliţie politică de-a binelea, ci şi în legătură cu pericolele care pândesc democraţia noastră acum. Numai că atunci când cineva te atacă cu bâta, simbolic vorbind, dacă tu te baţi cu flori, ai puţini sorţi de izbândă!

Vă mai amintiţi una dintre fazele rostite de şeful statului în discursul de la Focşani, la sărbătoarea Unirii Principatelor, când era vădit iritat de huiduielile pe care le primise? \"Vă urez să aveţi puterea să faceţi ţara pe care o doriţi!\" Această emfază ironică are cu atât mai mult tupeu cu cât, cel puţin deocamdată, noi nu putem face nimic într-un stat poliţienesc, deoarece aşa arată \"ţara lui Băsescu\"... Arestarea \"preventivă\" (ce ironie amară!) a preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, membru PSD marcant, vechi politician cu prieteni influenţi în partidul său, este replica puterii actuale la unificarea opoziţiei şi înmulţirea protestelor. Exact ca şi Ceauşescu, lui Traian Băsescu nu-i vine să creadă că nu mai este \"iubit\", dacă o fi fost vreodată... În mod sigur, va urma o suită de arestări \"fast food\", pentru că o asemenea justiţie televizată, cum a mai scris presa de o sută de ori, are rolul de a şubrezi imaginea publică a partidelor din opoziţie, sub stindardul demagogic al luptei împotriva corupţiei. Dacă această \"luptă\" ar fi adevărată, jumătate din PDL ar trebui să se afle la pârnaie, pardon de expresie!

De fapt, ce ţară ne dorim noi? Una cu libertăţi reale şi democraţie consolidată, bănuiesc... Adică fără Băsescu şi camarila sa, care ar face bine să-şi amintească sentinţa biblică: \"Cine scoate primul sabia de sabie va pieri!\"